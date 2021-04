Belen e Antonino, nozze flash prima del parto

La secondogenita nascerà in estate, la coppia brucia le tappe

Hanno bruciato le tappe in tutto e chissà che anche i fiori d’arancio arrivino a sorpresa prima del previsto! Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno insieme da meno di un anno, ma tra loro la passione è inarrestabile e veloce. Aspettano la loro prima bambina che nascerà in estate e c’è chi scommette che si sposeranno prima del parto. Del resto, la showgirl ha sorpreso tutti e questo amore travolgente sta correndo a grande velocità.

Secondo Roberto Alessi che sgancia la bomba sulle pagine di “Libero”, la coppia sta organizzando un matrimonio flash prima della nascita della bambina, Luna Marie. La Rodriguez potrebbe dire sì a Spinalbese con una celebrazione ristretta al clan nelle prossime settimane e sicuramente prima che la secondogenita della showgirl venga alla luce. Potrebbe trattarsi di una cerimonia-lampo in vista poi di una festa in grande stile da celebrare a fine pandemia per festeggiare con tutti gli amici e i loro bimbi, Santiago, il primogenito che Belen ha avuto da Stefano De Martino, e Luna Marie.

Anche lo scorso anno di questi tempi, si parlava di nozze in vista per Belen. Allora si trattava del secondo sì a De Martino, quando la coppia sembrava aver superato i problemi ed essersi ritrovata. La showgirl e l’ex ballerino progettavano un nuovo inizio per ribadire la ritrovata felicità, ma poi le cose sono andate diversamente. E dopo qualche tempo di singletudine, la Rodriguez ha riacceso la passione con Antonino Spinalbese.

tgcom24.mediaset