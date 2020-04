Una Vita, da cosa deriva la pazzia di Celia? Le colpe di Felipe

Una Vita, la pazzia di Celia: tutti i fattori che potrebbero aver scatenato la sua follia

Da cosa deriva la pazzia di Celia? Nel corso delle ultime puntate italiane di Una Vita abbiamo visto la moglie di Felipe superare ogni limite. Sta rendendo la vita impossibile a Lolita, la quale cerca di prendersi cura della piccola Milagros dopo la morte di Trini. Il pubblico di Canale 5 non riesce più a sopportare la sua presenza, in particolar modo dopo averla vista abbandonare la Crespo alla morte. Ma Celia un tempo rappresentava una donna dolce, fragile e piena di insicurezze. Proprio per queste sue caratteristiche, è diventata subito uno dei personaggi più amati della soap spagnola. E mentre oggi vediamo Felipe come un marito amorevole comprensivo, un tempo non era così. Non ha mai dimostrato di essere una persona cattiva, anzi, ma ha più volte deluso e umiliato Celia, che intanto scopriva di non poter avere dei figli. Ed è questo il fattore che probabilmente ha scatenato nella Alvarez Hermoso una grave instabilità mentale. Sono diversi i problemi che l’hanno sconvolta negli anni, vediamone insieme quelli più importanti.

Sono vari i fattori che probabilmente hanno scatenato la follia di Celia. Già in passato, l’abbiamo vista perdere la ragione e finire in un centro di cure. Grazie all’aiuto di Lolita e Felipe, la donna è riuscita a tornare alla sua vita. Ma cosa l’aveva portata a vivere questi momenti di sconforto? I tradimenti dell’Alvarez Hermoso! La prima stagione della soap spagnola ha visto Celia perdere il suo bambino cadendo dalle scale. Il tutto è accaduto quando la donna ha assistito al tradimento del marito con la loro domestica. Ma non finisce qui: il pubblico l’ha vista nuovamente perdere la ragione quando ha iniziato ad avere un rapporto con la piccola Inocencia, che poi si è rivelata essere la figlia di Carmen/Manuela. In questo caso, Celia è stata costretta ad allontanarsi dalla neonata, per permettere a quest’ultima di tornare dalla sua vera mamma. Naturalmente questi sono fattori scatenanti, ma non sappiamo se la pazzia di Celia derivi da un’infanzia difficile o da alcuni problemi psicologici.

La vita di Celia cambia quando adotta Tano, ma un nuovo tradimento ha distrutto di nuovo il suo matrimonio. In questo caso, la rottura è avvenuta quando Felipe ha perso completamente la testa per Huertas. Celia ha poi ritrovato il sorriso con il ladro Cruz, costretto però a fuggire da Acacias. Fortunatamente è riuscita poi a ritrovare la serenità entrando nel mondo delle tinte per capelli e ritrovando l’amore con Felipe. Negli anni, la consapevolezza di non poter avere dei figli, ha portato Celia a vivere momenti di grande sconforto. Ed è proprio per questo che ora ha sviluppato un’ossessione molto forte nei confronti della piccola Milagros. Quanto sta accadendo, porta la moglie dell’Alvarez Hermoso a un triste epilogo!

































