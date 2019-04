Stasera Rai3 trasmetterà “Le parole della settimana”

Sarà Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia e delle Finanze dei Governi presieduti da Silvio Berlusconi, nonché uomo simbolo di Forza Italia, il protagonista dell’intervista di apertura della ventiquattresima puntata de Le Parole della settimana, il programma condotto da Massimo Gramellini, in onda alle 20,20 su Rai3. Il programma alternerà storie di straordinaria vita quotidiana che contraddistinguono da sempre il lavoro di Massimo Gramellini e ospiti che portano in dote le loro parole a commento dei fatti dell’attualità politica, economica e sociale del Paese. La puntata vedrà ospiti anche il giornalista Peter Gomez direttore de ilfattoquotidiano.it, la scrittrice Beatrice Venezi tra i più giovani direttori d’orchestra donna d’Europa, autrice del saggio “Allegro con fuoco” e Francesco Mandelli regista di “Bene ma non Benissimo”, teen movie che ha come tema il problema del bullismo. Tra gli ospiti in collegamento anche Giacomo Malaspina, della omonima scuola di falegnameria che ha sede a Viterbo, dove l’ex deputato M5S Alessandro Di Battista sta frequentando un corso di falegnameria. Nella puntata spazio alla feroce comicità di Saverio Raimondo che, con l’inconfondibile stile della stand up comedy, racconterà i fatti della recente attualità attraverso la sua personalissima selezione degli “oggetti della settimana”. Come di consueto in apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.