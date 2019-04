Domani ci sarà l’appuntamento con le “Storie di Melaverde”, su Canale 5: si parlerà di prosciutto cotto

Domani tornerà Edoardo Raspelli a proporvi il meglio di Melaverde. Si tratta di uno spazio dedicato alle storie più significative, un vero e proprio florilegio del meglio della narrazione della cultura enogastronomica italiana. Nella prossima puntata, che andrà in onda alle 11 e 50 su Canale 5, Raspelli tornerà in provincia di Cremona, esattamente a Torre de’Picenardi, in una cascina del 1300 dove un’intraprendente ed esuberante signora, Milli Fortuna .ha deciso di dedicare tutto il suo tempo ed il suo lavoro non solo all’allevamento dei suini,antica attività di famiglia, ma anche alla produzione di salumi di alta qualità.La punta di diamante della produzione dell’azienda è il prosciutto cotto realizzato senza l’utilizzo di derivati del latte, caseine,glutine e polifosfati aggiunti.