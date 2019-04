La «famiglia allargata» di Laura Chiatti e Francesco Arca

I due, fidanzati fino al 2010, dopo la rottura hanno saputo costruire una profonda amicizia che ora coinvolge anche gli attuali partner: Marco Bocci e Irene Capuano. Tanto che la compagna dell’ex tronista ha scritto su Instagram a proposito dell’attrice: «Ci vogliamo davvero bene. I nostri bambini stanno crescendo insieme»

Hanno troncato la loro relazione dopo due anni e mezzo, nel 2010, in modo piuttosto burrascoso. Ma poi, sulle ceneri di quell’amore, Laura Chiatti e Francesco Arca hanno saputo costruire una bellissima amicizia che oggi coinvolge anche gli attuali partner. Dal 2014 Laura Chiatti è felicemente sposata con Marco Bocci, da cui ha avuto due figli, Pablo ed Enea. Arca, invece, dal 2013 ha al suo fianco Irene Capuano, madre di Maria Sole e Brando Maria.

Proprio Irene, nei giorni scorsi, postando su Instagram una foto di Laura Chiatti assieme al suo piccolo Brando Maria, ha voluto spiegare quanto sia forte il legame che unisce le loro famiglie: «In tanti mi chiedete del rapporto con gli ex. Beh, questa è la prova lampante che se c’è amore, va oltre tutto. Appena gli impegni ce lo permettono corriamo da loro. I bambini crescono insieme, e noi ridiamo come dei matti. Ci vogliamo molto bene io e Laura Chiatti. Ci confidiamo e ci diamo consigli da mamme, i maschi invece ridono e brindano alla vita. Tutto è possibile tra persone intelligenti». Immediata la replica della Chiatti: «Mi fai piangere. Nessuno potrà mai capire il sentimento incredibile che ci lega».

Laura aveva lasciato Francesco, come spiegava lei stessa nel 2010, perché era «finito l’amore»: «E’ stata una storia importante che è durata due anni e mezzo, facevamo progetti, lui voleva sposarmi. Ma il rapporto si è esaurito. Non ho rancori né rimpianti. La rottura stranamente non mi ha devastato come avrei pensato. Sono come rinata, assaporo il piacere di essere tornata padrona del mio tempo e di spenderlo con le mie amiche, con i familiari più cari». Dopo qualche anno però si sono ritrovati, e, anche grazie alla complicità creata dal fatto che entrambi erano diventati genitori, hanno saputo costruire una bella amicizia.

Perché riuscissero a coinvolgere nel loro nuovo rapporto anche i partner attuali, però, c’è voluto del tempo: «All’inizio Irene mi diceva: “Mi fa strano uscire con Laura”. Invece poi hanno iniziato a sentirsi senza nemmeno coinvolgermi», ha raccontato Francesco. «Oggi a volte ci vediamo a cena, facciamo le vacanze insieme, insieme festeggiamo i nostri compleanni. Come è successo per i 40 anni di Marco, quando ci siamo travestiti tutti in stile gipsy per una grande festa a sorpresa».

Roberta Mercuri, Vanity Fair