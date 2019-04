Jim Carrey replica ad Alessandra Mussolini: “Capovolga il disegno”

L’attore replica dopo che la nipote del dittatore fascista gli ha dato del “bastardo”, in seguito al tweet in cui veniva mostrato il nonno Benito e Claretta Petacci a testa in giù

“Innanzitutto non avevo nemmeno idea che lei esistesse”, inizia così la contro risposta di Jim Carrey al tweet scritto da Alessandra Mussolini e a lui diretto: “Sei un bastardo”, la reazione dell’europarlamentare alla vignetta disegnata da Carrey con Benito Mussolini e Claretta Petacci appesi a testa in giù.

Intervistato dal giornalista di Variety Mark Malkin che lo ha stimolato sulla risposta di Mussolini, Carrey ha continuato: “È preoccupante che lei abbia un incarico politico, non perché lei non possa avere un incarico ma perché è evidente che creda ancora nel male”. L’attore e artista satirico è noto per le sue posizioni poco diplomatiche su alcuni argomenti, in particolare si è scagliato più volte contro le politiche non inclusive del suo presidente, Donald Trump.

Questa volta, però, ha anche proposto una soluzione a Alessandra Mussolini: “Capovolga il disegno”. Di fronte al giornalista che a questo punto fatica a trattenere una risata, Jim Carrey dice: “Se vuole vederla in modo diverso, può sempre capovolgere la vignetta. Così può sembrare che il suo bisnonno stia saltando di gioia, magari rispondendo a qualcuno che ha appena fatto il suo nome. Basta guardarla al contrario”.

Il disegno dei corpi di Mussolini e Claretta Petacci appesi all’ingiù aveva mandato su tutte le furie Alessandra Mussolini. Jim Carrey l’aveva pubblicato sul suo profilo Twitter aggiungendo la didascalia: “Se ti stai domandando a cosa porti il fascismo, chiedi a Benito Mussolini e alla sua amante Claretta”.

