Domenica torna, su Rai2, “Quelli che il calcio”

“Quelli che il Calcio” torna alle ore 14:00 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Ospiti musicali della puntata sono i Boomdabash che si esibiscono con la hit “Per un milione”, brano presentato a Sanremo e già Disco di Platino, ancora stabilmente nella top 10 dei più programmati in radio e nei download; su YouTube il videoclip ha oltrepassato quota 27 milioni di views, mentre su Spotify vanta oltre 22 milioni di stream. Il brano è contenuto nell’album “Barracuda – Predator Edition 2019”, insieme al tormentone estivo “Non ti dico no” con Loredana Bertè (doppio Disco di Platino); il prossimo 9 maggio la band salentina si esibirà live all’Alcatraz di Milano nel concerto–evento con numerosi ospiti per festeggiare i loro primi 15 anni di carriera.

Al grande tavolo siedono le showgirl Melissa Satta, l’eccezzziunale attore e comico Diego Abatantuono, l’ex rugbista e presentatore Martín Castrogiovanni, il campione del mondo Fulvio Collovati, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin e il giornalista Giorgio Terruzzi.

Durante la puntata intervengono i comici di “Quelli che il Calcio”: Ubaldo Pantani si trasforma nell’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti; Brenda Lodigiani si cala nei panni della fiabesca protagonista del musical “La bisaccia incantata”; Toni Bonji è nella doppia veste del commentatore nonsense Paride Coccio e nell’irreprensibile bodyguard “butta dentro”; Federico Russo dà voce alla “Garra Charrua” di Lele Adani, mentre Antonio Ornano torna nelle vesti del focoso immunologo Roberto Burioni.

Doppia postazione tecnica questa settimana: accanto a Emanuele Dotto, che commenta in tempo reale l’andamento dai campi della Serie A, presente anche il CT della nazionale maschile élite di ciclismo Davide Cassani, che seguirà in tempo reale il giro delle Fiandre.

Mimmo Magistroni va in trasferta a Barge (CN) per realizzare la “moviola in 4K” dei gol della Serie A insieme ai giovani calciatori del paese, mentre Francesco Mandelli va ad Alassio (SV) a seguire la Final Four del Campionato Italiano di serie A di bocce.

In studio, Melissa Greta Marchetto affronta i temi d’attualità più scottanti con esilaranti contributi dalla rete, mentre Rocco Tanica dal Salottino TV si immerge nel meglio e nel peggio della tv domenicale. Al Pub di Corso Sempione, accanto a Federico Russo il fidato comico Herbert Ballerina, l’ex ciclista Dino Zandegù e la cholita Giulia Coppini, compagna di Giovanni Simeone. La colonna sonora della puntata è affidata come sempre ai Jaspers, resident band di “Quelli che il Calcio”.

A seguire e a raccontare le partite dalle tribune degli stadi gli inviati di “Quelli che il Calcio”: alle 12:30 per Fiorentina – Frosinone presenti il cantautore Lorenzo Baglioni e il docente universitario Paolo Sellari; alle 15:00 la storica voce del calcio Bruno Pizzul e il cantautore Andrea Maestrelli seguono Udinese – Empoli, mentre commentano Cagliari – Spal lo scrittore Flavio Soriga e il giovane Alessandro Valoti, fratello del calciatore Mattia.

Quelli che… a Radio2 prosegue il simulcast con il duo Tamara Donà e Andrea Santonastaso, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 e raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.

Dalle ore 21.00 torna la striscia serale della domenica “Quelli che il Calcio dopo il TG”, con tutti i momenti migliori della puntata pomeridiana.