Lino Banfi ricorda la moglie: “Voleva dormire sempre con la mia mano”

L’attore si confessa in tv per la prima volta dopo la morte di Lucia Zagaria

Lino Banfi ricorda l’adorata moglie Lucia Zagaria a due settimane dalla morte. L’attore 86enne spiega in tv che per lui è momento davvero difficile. Dieci anni di fidanzamento e 60 di matrimonio, i due non si sono lasciati. L’artista visibilmente emozionato fa una richiesta quasi rivolgendosi a Dio: “La vorrei come angelo custode. Ultimamente aveva bisogno della mia mano, io la voglio accanto”.

La giacca che piaceva alla moglie

“Oggi ho messo la giacca che piaceva a lei – racconta Lino Banfi ospite di Domenica In con la figlia Rosanna – L’ho messa per lei, non al mettevo da tempo. La sera è difficile… continuo a sentire la voce di Lucia, la sento dentro casa. L’altra sera in tv c’era ‘The Voice Senior’, un programma che a lei piaceva molto. Ma Lucia non c’era più…”.

Le immagini della moglie in una intervista

Mara Venier mostra le immagini della moglie in una vecchia intervista. “Ci siamo incontrati al nostro paese, sul corso. Io non avevo neanche 14 anni, lui 16. In un primo momento gli ho detto: ‘Che vuoi, vai via’. Mio padre mi disse: ‘Tu non lo sposi’…”. Lino Banfi e Lucia si sono conosciuti giovanissimi a Canosa di Puglia e si sono sposati di nascosto in una sacrestia l’1 marzo del 1962. Da quel momento non si sono mai separati. Due i figli nati dal loro matrimonio: Rosanna, attrice e Walter, regista e produttore. “Se arriviamo alle nozze d’oro faremo una festa da principi”, promise quel giorno Lino Banfi. E quelle nozze arrivarono. La figlia Rosanna con le lacrime gli occhi sottolinea: “La torta era più alta di lei, sta piccoletta”.

L’amore per i cani

Poi la conduttrice ricorda di quando Lucia, che amava i cani e gatti, e si preoccupava degli animali abbandonati. “Ho rischiato la galera da ragazza – racconta Rosanna – per liberare un cane legato a una catena in una villa. Ho scavalcato il cancello, l’abbiamo preso. Poi ha trovato una famiglia”.

Il ricordo di Maurizio Costanzo

Lino Banfi ha ricordato Maurizio Costanzo, il giornalista e re del talk show scomparso il 24 febbraio. “In questi giorni faccio tanta confusione, devo mettere ancora a posto le cose – ha detto Banfi – Stamattina ho avuto una bella notizia, ho prenotato sei giorni fa di parlare con Dio. Il turno era lungo, c’erano 8 miliardi in fila. Oggi ci sono riuscito, ho capito perché in questi giorni mi sono arrivate tante richieste di lavoro incredibili. Ho capito perché: è nato tutto dal fatto che si sono incontrati lì, Maurizio Costanzo e Lucia”.