“Grande Fratello Vip”, Nikita attacca Onestini: “Pensa solo all’immagine”

La modella confida all’amica Antonella la sua opinione sull’ex tronista

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” negli ultimi giorni si respira un clima più sereno. Con la finale che si avvicina i Vipponi sembrano essere più rilassati e meno inclini alle litigate. Alcuni rapporti, tuttavia, non trovano pace. E’ il caso di Nikita Pelizon che, dopo l’iniziale cotta per Luca Onestini, a oggi ne ha una pessima opinione. “Lui pensa solo alla sua immagine” confida un po’ delusa all’amica Antonella Fiordelisi.

“Luca pensa solo all’immagine”

Antonella e Nikita si accoccolano in veranda, ripensando agli ultimi mesi passati nella Casa. Nikita parla del suo tormentato rapporto con Onestini e ammette che, pensando all’inizio del loro legame, ha degli ottimi ricordi. Si sentiva bene quando stava vicino a lui, ma poi le cose hanno preso tutta un’altra piega. “Ti piace ancora un po’?” chiede curiosa Antonella, ma la modella non risponde. Si lascia andare a uno spontaneo sorriso e risponde affranta: “Lui pensa solo alla sua immagine”.

Nessun riavvicinamento possibile

Il rapporto con Luca si è evoluto molto e dopo l’iniziale simpatia i due hanno preso strade diverse, tanto che Onestini molto spesso fa il suo nome al momento delle nomination. Nikita racconta poi che ci sono state diverse cose che l’hanno fatta soffrire. Per esempio le parole rivolte al suo ex fidanzato Matteo Diamante e le battutine provocanti nei suoi riguardi. “Ha degli atteggiamenti che non capisco”, continua mostrandosi molto rammaricata. Per settimane Nikita ha provato a riavvicinarsi, ma dall’altra parte ha sempre trovato un muro. Per questo non crede che sia possibile un chiarimento con il compagno di avventura.

Davide Donadei: “Sto rivalutando Oriana”

Il gelo tra lei e Onestini pare essere l’unico rapporto immutabile della Casa. Confrontandosi con l’amico Davide Donadei, sottolinea infatti come molti equilibri siano cambiati: chi prima non si parlava, adesso ha avuto modo di potersi confrontare pacificamente creando così nuovi rapporti. Lo stesso Davide ammette di aver creato dei legami con chi prima non vedeva di buon occhio e fa l’esempio di Oriana. “La sto rivalutando tanto, ma forse non è che la sto rivalutando io ma è lei che è cambiata. Ha capito che stava esagerando ed è tornata sui suoi passi, da persona matura. Questo programma è bello perché cambi idea”.

Antonella tra gli spartani

Poco dopo, tra loro, arriva anche Antonella e i VIP la prendono bonariamente in giro per essersi unita durante la serata agli “spartani”, l’altro gruppo con cui ha sempre avuto pessimi rapporta. Tra una battuta e l’altra però Antonella sembra esserci rimasta male e, rimasta solo con Nikita, chiede se il suo avvicinamento con l’altro gruppo possa aver infastidito Davide. La modella la tranquillizza e pensa che la sua tristezza sia dovuto al fatto che il programma stia ormai per finire e che abbia paura di uscire. Il nuovo clima di pace piace molto alla sportiva ma Nikita, dal canto suo, non sembra essere totalmente convinta di questo cambiamento repentino.