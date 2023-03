Film stasera in TV da non perdere lunedì 6 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 6 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Kimi – Qualcuno in ascolto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Zoe Kravitz in un film di Steven Soderbergh. Una ragazza agorafobica scopre un file nel quale è registrato un crimine.

The Judge, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Robert Downey Jr. e Robert Duvall in una toccante pellicola nella quale un avvocato scopre che il padre giudice è accusato di omicidio.

Gli intoccabili, ore 21:20 su Sky Cinema Collection

Film ormai leggendario con Sean Connery, Robert De Niro e Kevin Costner. La storia degli uomini che hanno catturato Al Capone.

Il labirinto del silenzio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film sull’inchiesta che portò al processo di Francoforte del 1958.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Lasciarsi un giorno a Roma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film Sky Original con Edoardo Leo e Claudia Gerini. Due coppie affrontano il momento più delicato della loro vita insieme.

Andiamo a quel Paese, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ficarra e Picone sono due precari del Sud che mettono a punto una strategia per vivere a carico dei parenti pensionati.

Il grande Lebowski, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia grottesca con risvolti thriller, protagonista un ispiratissimo Jeff Bridges.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

First Kill, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Bruce Willis e Hayden Christensen in un film di azione. Un broker e suo figlio assistono accidentalmente all’omicidio di un poliziotto da parte di alcuni criminali.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Jumanji, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Epica avventura con Robin Williams, che deve completare un gioco iniziato anni prima e che ha cambiato per sempre la sua vita.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Memorie di un assassino – Memories of Murder, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Il regista e l’attore di “Parasite” in un film ispirato a una storia vera in cui due poliziotti e un detective indagano su un serial killer.

L’uomo sul treno – The Commuter, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Liam Neeson e Vera Farmiga in un thriller d’azione ambientato su un treno in corsa, tra ricompense e inganni.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Il commissario Ricciardi 2, ore 21:25 su Rai 1

Lino Guanciale protagonista della serie tv tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2

Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

Presa Diretta, ore 21:20 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Riccardo Iacona.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte.

Rob Roy, ore 21:20 su La7

Liam Neeson, Tim Roth e Jessica Lange in un’avventura ambientata in Scozia.

Genitori vs Influencer, ore 21:30 su TV8

Fabio Volo e Giulia De Lellis in una commedia. Un professore si scontra con la figlia per colpa dei social ma diventa a sua volta un influencer.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Il ristoratore Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo.