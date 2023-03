Aurora Ramazzotti sfoglia il suo album della gravidanza

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti condivide con i follower il suo album da futura mamma

L’attesa, che sembra infinità, sta per giungere al termine e lei ironizza: “E’ successo anche a me, tante volte, di guardare i social e seguire sporadicamente una gravidanza e pensare: ‘ma questa quando ca… partorisce?!'”. Nel suo caso, le spiegazioni sono due: oltre al tempo fisiologico, ha giocato un ruolo importante anche il fatto che il suo pancione fosse stato spoilerato ben prima dell’annuncio ufficiale. Il termine per lei si sta avvicinando, la nascita del suo bebè è prevista per marzo, e non vede l’ora di stringere tra le braccia il suo primogenito.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti è agli sgoccioli e la futura mamma ha voluto condividere via social un tenerissimo album dei ricordi.

Gli ultimi nove mesi sono stati pieni di cambiamenti fisici (ha vissuto come una sconfitta il fatto di non potersi allenare fino alla fine) e Aurora, a un passo dal parto, ha pubblicato alcune foto dei nove mesi con il pancione: da una curva appena accennata alle forme lievitate delle ultime settimane.

Gravidanza svelata in anticipo

I paparazzi hanno annunciato la notizia della gravidanza prima del tempo, facendo partire il “countdown” prima del solito. “Non dimentichiamoci poi che la mia gravidanza è stata brutalmente spoilerata che ero al secondo mese, di solito non si annuncia prima del quarto”, ha ricordato la ragazza. I fotografi l’avevano infatti sorpresa all’acquisto del test insieme a Michelle Hunziker e le voci che la volevano incinta ci hanno messo poco a sollevarsi. Lei prima ha chiesto rispetto per il suo silenzio poi, una volta giunto il momento giusto, ha raccontato a tutti la bella novità con un divertente video social al quale hanno partecipato tutte le persone a lei più care: dalla nonna alla mamma, dal compagno Goffredo Cerza al caro amico Tommaso Zorzi.

Beato tra le donne

Nell’attesa di conoscere il bebè, Aurora è stata pizzicata a spasso a Milano insieme alla futura nonna. Con loro anche le “ziette” Sole e Celeste (9 e 7 anni, nate dal matrimonio naufragato della conduttrice con Tomaso Trussardi), che non vedono l’ora di conoscere il bimbo in arrivo. A completare il quadretto al femminile la storica tata Norma Rizzo, da quasi un ventennio accanto a Michelle e ormai parte della famiglia.