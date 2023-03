Altro che crisi! Ecco Ferragnez tutti insieme appassionatamente

Fedez spiega di voler restare lontano dai social intanto va a pranzo con Chiara Ferragni e i bambini in agriturismo

I Ferragnez non si sono separati, ma hanno trascorso il weekend tutti insieme appassionatamente.Fedez ha fatto sapere di voler restare lontano dai social, Chiara Ferragni ha pubblicato foto e video dei bambini omettendo il marito. Mentre il mistero incuriosisce i follower, la coppia vive la quotidianità lontano da Instagram. Il settimanale “Novella 2000” li ha beccati in agriturismo tra gite con il pony e grandi sorrisi.

In agriturismo ci sono andati tutti i Ferragnez. Chiara Ferragni aveva mostrato in un post le avventure dei bambini con i pony tra il panorama delle vette orobiche tralasciando di mostrare Fedez. E così mentre tutti si chiedevano perché solo l’influencer posava con Leone e Vittoria e il rapper faceva sapere di voler restare lontano per un po’ dai social, in realtà erano nello stesso posto a pochi passi l’uno dall’altra.

Le immagini dei Ferragnez insieme

Il settimanale “Novella 2000” pubblica un’anticipazione del servizio che ci sarà sul prossimo numero mostrando i Ferragnez insieme. Chiara Ferragni e Fedez accompagnano Vittoria sul pony a pochi passi l’uno dall’altra ma entrambi sorridenti e sereni. Lei indossa un cappotto extralarge verde, lui un giubbotto nero. Nell’immagine la coppia in Val Brembana pare ricaricare le pile e rilassarsi con i bambini.

Il silenzio social di Fedez

Poco prima che i Ferragnez fossero fotografati insieme, Fedez aveva pubblicato una breve storia in cui spiegava di non essere in crisi con Chiara Ferragni. “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare più lontano possibile dai social – ha detto il rapper – In queste decisioni non c’entra mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto”. E poi ha concluso con un semplice “A presto”, accompagnato da una emoticon di un cuore.

Certificato medico per non andare in procura

Se sabato i Ferragnez erano in Val Brembana, Fedez non poteva essere ascoltato in procura come testimone nel processo per la strage di Corinaldo. Il rapper, chiamato a deporre (in quanto anche lui aveva tenuto un concerto nella stessa location) sulla sicurezza del locale in cui erano morte 6 persone nel 2018, non si è presentato. Il marito di Chiara Ferragni ha giustificato la sua assenza inviando un certificato medico.

Gli avvistamenti di Fedez e Chiara dopo Sanremo

La gita fuori porta con i figli non è certo il primo avvistamento dei Ferragnez insieme dopo Sanremo e soprattutto dopo il bacio dello scandalo sul palco con Rosa Chemical. Chiara Ferragni e Fedez sono stati visti a pranzo dallo chef Antonino Cannavacciuolo, sono stati fotografati entrare in un palazzo milanese in coppia, sono stati immortalati mano nella mano a cena. Soltanto sui social improvvisamente si sono spenti i riflettori e sembrano aver detto basta alla loro vita coniugale spifferata in ogni dove.