Omicidio a Los Angeles, in prima tv assoluta su Sky il film con Charlie Hunnam

La divertente action comedy tratta dal best seller “Last looks” di Howard Michael Gould Arriva in prima tv assoluta lunedì 7 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, Nel cast oltre all’attore inglese della serie tv “Sons of Anarchy,” ci sono anche Mel Gibson e Morena Baccarin

Arriva in prima tv assoluta lunedì 7 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, OMICIDIO A LOS ANGELS, film Sky Original diretto da Tim Kirby e tratto dal best seller Last looks di Howard Michael Gould. In questa divertente action comedy Charlie Hunnam è Charlie Waldo, un ex poliziotto di Los Angeles, Mel Gibson è Alistair Pinch, una star di Hollywood, Morena Baccarin è Lorena Nascimento, impetuosa ex ragazza di Waldo, e Lucy Fry è Jayne White, insegnante della figlia di Pinch, che forse è più di quanto sembra.

OMICIDIO A LOS ANGELES, LA TRAMA DEL FILM

Charlie Waldo è un poliziotto di Los Angeles, che, dopo aver mandato in carcere un innocente per errore, ha lasciato il servizio e ora vive in solitudine tra i boschi. Alistair Pinch è un attore eccentrico, con un pessimo carattere e problemi con l’alcol, protagonista di uno show televisivo di grande successo. Quando la moglie di Pinch viene trovata morta, la star è il principale sospettato. Lorena Nascimento, ex ragazza di Waldo che lavora nel business televisivo, prova a convincere il poliziotto a tornare a Los Angeles, per lavorare al caso di Pinch e provare a scagionarlo. Waldo inizialmente rifiuta, ma poi il corso degli eventi lo porta a rientrare in servizio per indagare sull’accaduto