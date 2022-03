Meghan Markle è denunciata dalla sorellastra

L’intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey a gennaio 2021 continua a lasciare strascichi, anche sui rapporti (già tesi) tra Meghan e la sua famiglia d’origine

Più di un anno è passato dalla messa in onda dell’intervista di Meghan Markle e il principe Harry con Oprah Winfrey, quella che ha cambiato gli assetti nei rapporti già non meravigliosi tra i duchi di Sussex e la famiglia reale. Tanti dettagli sulla permanenza di Meghan Markle nella famiglia reale britannica erano venuti fuori in quell’occasione: pensieri suicidi, mancata accoglienza, atti di razzismo. Accuse pesanti, che ancora adesso riverberano sui giornali di gossip. Ma non solo il clan del principe Harry ha patito quelle parole: ancora oggi, a distanza di mesi, gli strascichi sui rapporti familiari si fanno sentire pesanti. Anche dal lato di Meghan: le ultime news dicono che la sua sorellastra Samantha Markle l’ha citata in giudizio per diffamazione, proprio in relazione a quell’intervista.



I rapporti tra Meghan Markle e la sua famiglia d’origine non sono mai stati distesi, questo va ricordato: a parte sua madre, Doria Ragland, che è anche salita con lei sul palco dopo la premiazione dei Sussex agli NAACP Awards, la duchessa è in cattivi rapporti con tutti i suoi parenti. Suo padre Thomas, già al centro del gossip durante i preparativi del matrimonio reale nel 2018, non ha mai conosciuto i nipotini Archie Harrison e Lilibet Diana; e con i fratellastri che il papà ha avuto da un altro matrimonio, Thomas Jr e Samantha, i rapporti sono ancora più tesi.

Page Six ha riportato la denuncia di Samantha Markle alla sorellastra, appunto, per diffamazione. Secondo la donna, Meghan avrebbe mentito, durante l’intervista con Oprah, sui reali rapporti tra loro e sulla sua storia personale. «Ha detto che si è elevata da sola dalla povertà; che è stata forzata dall’età di 13 anni a lavorare per mantenersi», c’è scritto nella denuncia, tutti dettagli che secondo Samantha sono falsi, perché il padre Thomas, secondo la sua versione, non solo l’ha aiutata fino all’università da un punto di vista economico, ma l’ha anche supportata agli inizi della sua carriera di attrice. Poi, Meghan, sempre secondo la versione della sorellastra, raggiunto il suo scopo gli avrebbe voltato le spalle.

La richiesta di risarcimento della querelante è di 75 mila dollari: Samantha accusa Meghan anche di aver parlato male di lei nella biografia non ufficiale (ma fortemente supportata) dei Sussex, Finding Freedom. L’avvocato di Harry e Meghan, Michael Kump, ha detto a Page Six che questa mossa è l’ennesima dimostrazione di ciò che un comportamento disturbato può generare. E che nessuno darà corda a Samantha Markle, perché non merita attenzione. Un nuovo capitolo di questo turbolento royal drama però è cominciato: vedremo dove porterà, se alla pace o alla rottura definitiva tra Meghan e la sua famiglia.



cosmopolitan.com