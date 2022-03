È nata la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Il campione e la modella fanno coppia da quattro anni. L’annuncio dell’arrivo della loro bimba è arrivato sui social

alentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori. L’annuncio è arrivato via social attraverso una foto che ha condiviso con i follower la notizia attesissima dai fan del “dottore” e della modella che in questi mesi hanno raccontato le tappe di un’emozione immensa.

“Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi” si legge sui social, dove la foto in bianco e nero della bimba è stata immediatamente subissata di commenti e auguri di centinaia di fan.

La storia d’amore di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

La modella e il campione si sono conosciuti nel 2016 durante una gara a Monza, mentre lei era tra le “ombrelline” presenti in pista. Nonostante una differenza d’età di 15 anni, tra loro scattato un sentimento cresciuto piano piano. “Dopo un anno e mezzo ho detto basta. O adesso o mai più”, ha dichiarato Francesca Sofia a proposito dei primi tempi insieme con Valentino, quando lui si mostrava vago rispetto all’idea di mettere radici. “Sì, mi ha dato un ultimatum” ha ammesso Vale che all’inizio non si sentiva pronto per qualcosa di serio. Poi è arrivato l’amore travolgente che ha portato Valentino ad affermare con certezza di essere pronto a diventare padre. “Ho trovato la donna giusta per fare un figlio”, aveva detto il campione di motociclismo qualche tempo fa.

La notizia della gravidanza è stata comunicata sui social l’estate scorsa, una settimana dopo il ritiro dalle gare nei giorni precedenti al Gran Premio d’Austria. “You and me will be three. My heart is full of joy” ovvero, “Io e te saremo in tre. Il mio cuore è pieno di gioia” era stato il messaggio della coppia accompagnato da un fiocco rosa e dall’hashtag #itsagirl.



