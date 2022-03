Brad Pitt alla testa di un cast pazzesco come pochi nel trailer di Bullet Train

È impossibile che questo film non sia divertente, giusto?

Quando George Stephenson ha aperto la strada al trasporto ferroviario all’inizio del 1800, ha rivoluzionato il modo in cui la gente viaggiava in tutto il mondo. Inconsapevolmente, ci ha regalato anche l’ambientazione per molti dei nostri più grandi capolavori action, da Train to Busan a Quel treno per Yuma a “quell”’episodio di Rick & Morty. L’ultima new entry di questo sottogenere definibile come “film sui convogli con locomotiva allegramente violenti è Bullet Train, che presenta un cast comico pieno di stelle e promette di essere uno dei film più assurdi della prossima estate.

Capeggiato da Brad Pitt e con la partecipazione di Sandra Bullock, Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada, Joey King, Michael Shannon e la stella nascente del wrestling Bad Bunny, Bullet Train è un film di assassini sopra le righe che assomiglia a Lucky Number Slevin, Free Fire e Knives Out. È diretto da David Leitch, lo stuntman diventato regista il cui lavoro include Atomica Bionda, Deadpool 2 e la co-regia del primo John Wick con Chad Stahelski.

L’azione (egregiamente coreografata) trabocca in questo primo trailer in cui vediamo Pitt affrontare Henry in una carrozza silenziosa, prendere un coltello nel petto da Bad Bunny, e agghindare qualcuno in quello che sembra essere un costume da mascotte ayuru-chara. Stayin’ Alive dei Bee Gees fa da colonna sonora alla clip, e tutto l’insieme grida forte, troppo forte (la sottigliezza non sembra essere una priorità :D).

Bullet Train parla di cinque assassini a bordo di un treno super veloce. Sono tutti a caccia di una valigetta, con Pitt nel ruolo di un mercenario che cerca di porgere l’altra guancia. La sceneggiatura è basata su Maria Beetle dell’autore giapponese di gialli Kōtarō Isaka, i cui libri sono stati adattati per il cinema diverse volte (da vedere, in particolare, la stranissima commedia Fish Story del 2009).



Il trailer è stato abilmente anticipato il mese scorso da un Pitt che presta il volto a una pubblicità per la fittizia Nippon Speed Line, presumibilmente la società che ha realizzato il treno proiettile della pellicola. L’attore dice “Se porti la pace nel mondo, ottieni anche la pace interiore” e la frase riappare nel trailer completo.

A un livello superficiale, il personaggio di Brad Pitt, criminale con una coscienza, ricorda l’eccellente Colin Farrell di In Bruges o il John Cusack del film L’ultimo contratto. Non è la prima volta che il divo interpreta questo tipo umano – nel 2012 ha recitato come sicario in Killing Them Softly, un crime violento che aveva anche… qualcosa a che fare con la crisi finanziaria del 2008.

La strana commedia d’azione fa parte di un 2022 intenso per il 58enne Pitt, che compare con un ruolo di supporto in The Lost City (sempre in squadra con Sandra Bullock) e interpreta Clark Gable in Babylon di Damien Chazelle.