Tania Cagnotto è mamma bis! È nata la figlia Lisa: “Benvenuta al mondo piccola mia… con nove giorni di ritardo”

La campionessa e il marito Stefano Parolin sono al settimo cielo: è arrivata (con i suoi tempi!) la loro seconda bimba, che si chiama… come aveva deciso la dolcissima sorellona Maya

Tania Cagnotto dà il benvenuto con il marito Stefano Parolin alla seconda figlia Lisa, venuta al mondo il 5 marzo. La campionessa di tuffi condivide la sua immensa gioia – e le prime dolcissime immagini della piccola – con i suoi fan. È arrivata la sorellina di Maya!

“CE L’ABBIAMO FATTA”

“Ce l’abbiamo fattaaaaaa! Dopo ben 9 giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi”, scrive Tania a poche ore dal parto, avvento alle 2.57 del mattino. “Benvenuta al mondo piccola mia”. Una bella bimba tutta guance di più di tre chili.

IL PARTO È ANDATO BENISSIMO

La neo mamma bis 35enne, fotografata sul letto della clinica con la sua Lisa accanto, è il ritratto della felicità e il parto evidentemente è andato benissimo. Sul nome della bimba, alla fine, l’ha avuta vinta Maya, la “sorellona” di tre anni che non stava più nella pelle. Per Tania comincia una nuova vita in quattro.











