Simona Ventura salta Sanremo, positiva al Covid: ecco come sta la conduttrice

Amadeus svela che la presentatrice ha contratto il Coronavirus. La 55enne domani doveva essere all’Ariston alla serata finale del Festival

Simona Ventura è costretta a saltare Sanremo 2021. La conduttrice sabato 6 marzo doveva essere all’Ariston per affiancare Amadeus al Festival insieme ad altre donne famose chiamate dal presentatore e direttore artistico sul palco per la finale. Purtroppo è risultata positiva al Covid e obbligatoriamente deve dare forfait. Lo rivela Amadeus stesso in conferenza stampa, spiega anche come sta ora la 55enne.

“Con grande dispiacere per me – spiega Amadeus ai giornalisti presenti, anche in collegamento da remoto – devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo”.

“L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare. Lei è disperata, anche se ora sta bene. Ti abbraccio forte e speriamo vada tutto bene, faremo altro insieme”, sottolinea ancora Amadeus. La Ventura ci teneva moltissimo a tornare all’Ariston ben 17 anni dopo la sua conduzione di Sanremo accanto a Tony Renis. Era la sua rivincita per tornare a essere nuovamente protagonista in tv, purtroppo ha contratto il Coronavirus e ora deve stare in quarantena, anche se al momento, a quando detto dal conduttore del Festival, sembrerebbe asintomatica.







