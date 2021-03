Canale 5, domani tornano “Le Storie di Melaverde”

Domani dalle 11 su Canale 5, tornano, come di consueto, Le Storie di Melaverde. Edoardo Raspelli domenica andrà di nuovo nella campagna veronese, in Valpantena, un lembo di terra a pochi chilometri dal lago di Garda che si sviluppa alle pendici dei monti Lessini. Grazie al suo microclima la Valpantena accoglie da sempre i grandi vini veronesi, ma accanto alle vigne nei secoli sono cresciute due varietà di olive autoctone che grazie al loro olio tradizionale hanno dato il via ad una vera e propria tradizione di olivicoltura. Ne sa qualcosa la famiglia Salvagno che a Nesente da sei generazione coltiva e lavora le olive di queste varietà nel suo antico frantoio, producendo un olio extravergine dai profumi e sapori importanti. Partiremo dagli uliveti dove vedremo le diverse tecniche di raccolta, entreremo nel frantoio storico che ancora oggi muove le molazze del 1923 per poi scoprire le tecniche moderne di spremitura dove la tecnologia favorisce la qualità. Ma quali sono le caratteristiche di questo olio veronese? Lo scopriremo insieme e impareremo a gustarlo in cucina in una Storia di Melaverde dedicata all’oro verde della dieta del Tricolore.