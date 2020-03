Rai2, stasera torna “The Good Doctor”

Nuovo doppio appuntamento con la terza stagione del telefilm “The Good Doctor”, in prima visione assoluta venerdì 6 marzo alle 21.20 su Rai2 con Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas.

Nel primo episodio dal titolo Il coraggio di Charlie, Shaun affronta il caso di una donna affetta da una malattia genetica rara che annulla le difese immunitarie. Morgan e Claire si occupano di Charlie, un bambino che dovrà sottoporsi a un’operazione che lo renderà cieco. Nel frattempo Melendez e Lim decidono di interrompere la loro relazione.

A seguire Lancio sulla luna, in cui Carly, dopo un’accurata ricerca, scopre che esiste una tecnica che gli psicologi usano per curare alcune forme di fobia, e decide di metterla in pratica con Shaun per tentare un approccio fisico. Andrews affida a Morgan il suo primo intervento e la ragazza è costretta a confessare al Dottor Glassman un suo segreto, temendo di non riuscire a portarlo a termine. Nel frattempo, il rapporto tra Melendez e la Dottoressa Lim si fa sempre più teso.