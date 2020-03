Marcello Cirillo difende la Volpe: “Non è una stratega e non si perde dietro ai bei ragazzi”

La partecipazione di Adriana Volpe al Gf Vip ha sollevato una serie di gossip che hanno scatenato la reazione del marito Roberto Parli, ma in difesa della conduttrice sono arrivate le dichiarazioni dell’amico Marcello Cirillo.

I due, che hanno condiviso l’esperienza a I Fatti Vostri, hanno continuato a mantenere ottimi rapporti anche dopo la fine del programma e l’uscita di scena della Volpe. Cirillo, in più di un’occasione, ha manifestato la sua vicinanza alla collega, anche quando tra lei e Giancarlo Magalli si sono scatenate una serie di polemiche e botte e risposta, sia via social che tramite mezzo stampa.

Consapevole di conoscere molto bene Adriana, Cirillo si è sentito in dovere di spendere alcune parole sul suo conto mettendo a tacere sia chi sostiene che stia recitando una parte al Grande Fratello Vip, sia chi crede che la Volpe sia realmente interessata al modello Andrea Denver. L’ex volto di Rai 2, quindi, attraverso le pagine del settimanale Spy, ha tracciato una descrizione della concorrente del reality show ben diversa da quella percepita da alcuni telespettatori attraverso il piccolo schermo.

“La questione Denver è inesistente, Adriana con ‘Padre Denver’ voleva fare qualcosa di ironico ed è uscito inutilmente sessuale – ha sottolineato Marcello Cirillo, ribadendo che quella tra la Volpe e il modello è una semplice amicizia – […] Non sapete quanti ne ha avuti di belloni e modelli che l’hanno corteggiata. A pacchi! Non è il tipo da perdersi dietro ai bei ragazzi, vuole uomini con altre qualità, uomini per i quali il congiuntivo non sia una malattia degli occhi”.

Cirillo, quindi, dopo aver messo a tacere qualunque insinuazione su un presunto flirt tra Adriana e Andrea Denver, ha voluto dire la sua anche in merito a quanto successo con il marito Roberto Parli. Certo che la Volpe sia felicemente sposata e madre, ha aggiunto un dettaglio sul modo di essere della conduttrice: “Potrebbe avere seri problemi se cominciasse a temere che suo marito Robi non la sostenga. Non è una stratega, non è una manipolatrice. È una donna che ha molto bisogno di sentirsi amata”.

Luana Rosato, ilgiornale.it