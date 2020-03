Rai3, stasera andrà in onda un docu-film su Laura Biagiotti

Serena Rossi è l’attrice-narratrice del docu-film dedicato alla stilista e imprenditrice Laura Biagiotti, all’interno del ciclo “Illuminate”, che racconta la vita e l’eredità di quattro straordinarie donne italiane, prodotto da Anele in collaborazione con Rai Cinema, in onda stasera alle 23.05 su Rai3.

A partire dagli studi in archeologia cristiana, passando per le sue prime esperienze nel mondo della moda presso il piccolo atelier della madre Delia, fino ad arrivare agli eccezionali successi professionali, il docu-film ricostruisce la vita della stilista raccontando la determinazione, la forza ma anche la dolcezza di un’imprenditrice che non ha tralasciato la sua famiglia, creando il luogo di lavoro accanto alla sua abitazione. Nell’esplorazione degli angoli più intimi e privati della casa, Serena Rossi è guidata da Lavinia Biagiotti Cigna, figlia di Laura, che accompagna l’attrice alla scoperta delle stanze del castello e del passato straordinario di una madre imprenditrice, pioniera, mecenate.

Il viaggio di Serena Rossi prosegue nei diversi ambienti dell’atelier Biagiotti, dove l’attrice-narratrice lascia la parola a diverse personalità che la aiutano a ricostruire il profilo più intimo della stilista. A ridisegnare il ritratto di una donna che ha cambiato il mondo della moda in Italia e nel mondo, contribuiscono infatti, con le proprie testimonianze, le amiche storiche Silvana Giacobini, Romina Power e Nancy Brilli, protagonisti del settore della moda come Beppe Modenese e Santo Versace, e due rappresentanti del mondo dell’arte, Carla Fracci e Vittorio Sgarbi.