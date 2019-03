Aida Nizar parteciperà ad un reality in Cile

L’abbiamo vista scontrarsi con Elettra Lamborghini al Gran Hermano spagnolo e litigare con tutti al Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso; adesso il “ciclone” Aida Nizar è pronto ad abbattersi anche sul Sudamerica, in particolare sul Cile.

Però stavolta le cose andranno diversamente, ad attenderla nel reality Resistiré del canale cileno Mega non ci sarà una confortevole casa, ma si troverà ad affrontare delle condizioni di vita estreme. Si tratta di un reality di sopravvivenza la cui vittoria potrebbe regalare fino a mezzo milione di dollari. Tale montepremi, tuttavia, è destinato a scendere perché da esso dovranno essere scalati i costi – alti – di articoli che i concorrenti, a maggioranza, potranno decidere di comprare per la loro avventura.

E gli articoli necessari potrebbero essere molti: il gruppo, infatti, viene abbandondato in località impervie senza nulla a disposizione, neanche il cibo. Resistiré partirà il 17 marzo e dovrebbe durare tre mesi. Riuscirà Aida Nizar a resistere in una situazione così estrema? Quanto tempo ci metterà a dare in escandescenza? E ancora, la “donna che adora su vida” porterà con sé anche la sua preziosa penna da cui non si stacca in nessuna apparizione televisiva?

Se andrà avanti nel gioco, per un po’ non la vedremo nei programmi. Ma se per caso dovesse apparire o nella Casa di Cinecittà o negli studi di Live – Non è la d’Urso vorrà dire che non sarà riuscita ad affrontare il reality più competitivo!

Gianni Nencini, Ilgiornale.it