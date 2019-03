Hello Kitty andrà al cinema: un film tutto per lei

Hello Kitty, icona giapponese nel mondo nata 45 anni fa, arriverà per la prima volta al cinema. La Sanrio, azienda creatrice del personaggio, collaborerà con New Line Cinema e FlynnPictureCo per il film dopo una discussione di quasi cinque anni sui diritti per il grande schermo. “La ricerca di scrittori e talenti creativi inizierà immediatamente”, comunica la Sanrio.

La gattina bianca col fiocco rosso in testa, senza bocca e alta “cinque mele” (definita però dall’azienda creatrice “una bambina” e non un gatto), ha generato un’industria da molti miliardi di dollari dalla nascita nel 1974. La Riconoscendo immediatamente il potenziale di Hello Kitty, l’azienda si è ramificata nel merchandising l’anno successivo e ora produce qualsiasi cosa, da astucci e pigiami fino, autobus a due piani, un treno e aerei di linea.

Repubblica.it