Anna Wintour evita con diplomazia di commentare i look delle sorelle Kardashian

Anna Wintour, la leggendaria direttrice di Vogue Usa, non ha voluto rispondere a chi le chiedeva come considerasse lo stile delle sorelle Kardashian.La giornalista più influente nel mondo della moda sta realizzando in questi giorni per Vogue una serie di video in cui risponde alle domande dei suoi follower.Durante l’ultimo video è successa una cosa che ha scatenato i social di tutto il mondo. Un utente le ha voluto chiedere di commentare i look delle sorelle Kardashian. Dopo aver lanciato uno sguardo basito ed essere volutamente rimasta in silenzio al silenzio per qualche secondo, creando imbarazzo nello staff che la stava riprendendo, sorprendentemente la Wintour ha voluto rispondere. Ma come suo solito con stile “lapidario”, ossia stile pietra tombale.L’editor più influente di sempre, dall’iconico bob ai capelli, ha commentato che “è da ammirare come hanno saputo creare un impero attraverso le loro personalità e il genio creativo della madre. In quanto al loro personale stile di vita.. Non riesco a capire o immaginare di vivere così tanto a lungo sotto gli occhi dell’opinione pubblica, ma ovviamente per loro funziona”.Nessuna risposta, quindi, in merito alla domanda su come considerasse i look, delle Kardashian. Un tentativo fin troppo diplomatico per non doversi esprimere al riguardo. Proprio come ama dire Sophia Loren: “Se non puoi parlarne bene, tanto meglio che non ne parli affatto”.

Sandra Rondini, ilgiornale.it