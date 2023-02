“Grande Fratello Vip”, una battuta di troppo e tra i Donnalisi sono scintille

Un apprezzamento di Antonella sulla camicia di Antonino scatena la gelosia di Edoardo e l’ennesima discussione. E i tentativi di chiarimento…

Al “Grande Fratello Vip” per i Donnalisi non c’è pace. A scatenare l’ennesima lite è una battuta fatta da Antonella sulla camicia di Antonino, che scatena la gelosia di Edoardo. Il ragazzo, per il quale Antonino è da sempre un nervo scoperto, se la prende con Antonella per l’apprezzamento fatto sugli indumenti dell’hair stylist. La Fiordelisi prova a minimizzare e a sottolineare come fosse una semplice battuta scherzosa ma Edoardo non ci vuole sentire.

Per Edoardo e Antonella nella casa del “Grande Fratello Vip” ogni pretesto sembra buono per far scattare la scintilla. Donnamaria motiva le ragioni del suo risentimento spiegando alla ragazza che a ferirlo sia il fatto che lei continui a fare certe provocazioni nonostante sappia perfettamente che lo feriscono, dimostrando così di infischiarsene dei suoi sentimenti. Ma il ragazzo non ha voglia di litigare e le chiede di non parlarne. Per Antonella la reazione è spropositata. Era solamente una battuta innocente su una camicia. “Sono passati due mesi” commenta la ragazza, che non riesce a capire come il giovane romano possa continuare a tirare in ballo questioni ormai chiuse. A sua detta, Edoardo ha fatto battute ben peggiori e lei ha lasciato correre. Edoardo la zittisce. Vuole stare da solo e in silenzio.

Dopo il litigio Antonella prova a confrontarsi con Nikita che prova a farle capire il punto di vista di Edoardo. Le dice che anche lei si sarebbe arrabbiata se Edoardo avesse fatto una battuta su Oriana, e che quindi, deve mostrarsi anche comprensiva rispetto al suo disappunto: “Pronunciando solo il suo nome a lui dà fastidio” afferma la modella riferendosi alle antipatie che il romano nutre nei confronti dell’hair-stylist. Ma Antonella sembra non volerci proprio sentire. “Non ho detto nulla, ho solo fatto un commento su una camicia” ribatte ancora incredula pensando alla reazione di Edoardo.

Nella Casa più di un Vippone prova a prendere a cuore la cosa e a far riappacificare i due. Nikita parla con Antonella e dall’altra parte è Daniele a provare a far ragionare Edoardo. E’ così che Antonella raggiunge Edoardo e si mette a sedere davanti a lui dando vita a uno di quei lunghi momenti di silenzio in compagnia a cui ci hanno abituati. E’ la ragazza a rompere gli indugi provando a fare qualche domanda. Edoardo la incita a dire quello che pensa, ma lei non si sbilancia temendo di scatenare una nuova lite. Non avendo lei niente da dire e lui nulla da ascoltare, i Donnalisi si alzano per andare via. “Tornatene dai tuoi amici” sussurra Antonella al ragazzo mentre lascia il cortiletto. Edoardo non risponde alla provocazione e si allontana. Il tentativo di chiarimento è decisamente fallito…