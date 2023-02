“Amici 22”: Samu conferma il banco, Niveo e Maddalena primi in classifica

Il ballerino vince la sfida contro Mattia e prosegue la sua avventura nella scuola

Ad “Amici” Samu affronta una sfida contro Mattia e mantiene il banco. Il serale si avvicina e le classifiche di ballo e canto sono sempre più importanti. I primi classificati Niveo e Maddalena hanno infatti la possibilità di prendere la maglia dorata del serale, ma Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo decidono di non assegnargliela.

Samuel conferma il banco

La puntata inizia con la sfida di Samuel, che dovrà confrontarsi con Mattia davanti al giudice Francesca Bernabini. Si parte con una coreografia hip-hop, a cui ne segue una modern. Il ballerino conferma la maglia e torna a prendere il suo posto in classe. E’ il momento delle due classifiche di ballo e canto: in palio la possibilità di andare al serale. Per i cantanti ci sono come giudici Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio. Per i ballerini invece c’è Rossella Brescia.

Complimenti per Wax

Si parte con “Wax” e “I maschi” di Gianna Nannini, il cantante incassa i complimenti di Vessicchio e di Maria De Filippi: “Ultimamente sei perfetto”. In posta scende Gianmarco e conquista la Brescia con il suo stile, prima di lasciare il posto a Cricca con “Falling Like The Stars” di James Arthur. La performance di Megan non convince del tutto il giudice, mentre Angelina con “Senza Fin” di Ornella Vanoni e Gino Paoli riceve il plauso di Baby K: “Complimenti, sei un colpo allo stomaco”.

Wax e Maddalena primi in classifica

Ndg propone “Papaoutai” di Stromae mentre Maddalena convince la giudice con la sua grinta: “Sei una fuoriclasse”. Tocca a Piccolo G. canta “Soldi” di Mahmood, poi Paky per la danza. Niveo si esibisce sulle note di “Ma Che Freddo Fa” di Nada, mentre Alessio porta una coreografia hip-hop. Federica colpisce Vessicchio con una versione da brividi di “Ho capito che ti amo” di Tenco, Samu stupisce Rossella Brescia mentre Jore conclude la sfida con una sua versione di “Questa nostra stupida canzone d’amore” di Thegiornalisti. Il primo per il canto è Niveo, mentre l’ultimo classificato è Wax. Per il ballo ultima è Megan, mentre prima è Maddalena.

Megan lascia Todaro per Emanuel Lo

Arisa ha assegnato ad Angelina, cantante di Lorella Cuccarini, “Dancing” di Elisa per far esplodere tutto il suo potenziale. Missione riuscita in pieno: “Non c’è bisogna che lo dica, il compito era giusto e la prova è stata superata”. Anche Megan ha dovuto affrontare il compito di Emanuel Lo, che l’ha portata a rivalutare il suo rapporto con Todaro. Il professore conferma la “crisi”: negli ultimi giorni non le ha prestato attenzione perché preoccupato per l’uscita di Samuelino. “Per me se tu vai avanti con me e con lui va bene uguale. Puoi prenderla tu, è una ballerina fortissima. L’importante è che prosegua”, dichiara Raimondo e così Megan passa con Emanuel Lo.

Il premio per i primi classificati

Gianmarco, Maddalena e Alessia si sfidano di fronte al professionista Sebastian. In palio l’esibizione open del coreografo americano Daniel Ezralow: vince Alessio. Niveo, Angelina e Cricca posso invece proporre il proprio pezzo e partecipare al Red Valley Festival di Olbia. Wax E’ il momento dell’esibizione di Isobel e Ramon, che hanno già conquistato la maglia dorata del serale

L’inedito di Wax

Maria De Filippi si confronta ancora con Wax. “Con te me la sono presa più che con altri. Se discuto è perché ci tengo e penso che possa dare dei frutti, altrimenti ignoro”. Il cantante è lusingato dal suo interesse, perché nelle sua vita poche persone hanno creduto in lui. La conduttrice lo invita a cantare il suo inedito, scritto sulla base di Dardust: “Ballerine e guantoni”.

Samu sfiora il serale

Raimondo ha assegnato un compito a Gianmarco, ma per la professoressa Celentano nessuno di loro è in grado di eseguire la coreografia. Samu però ci ha voluto provare comunque perché pensa di potercela fare. Emanuel Lo lancia una provocazione alla collega: se la maestra di classico gli darà la sufficienza assegnerà la maglia del serale a Samu. Purtroppo il giudizio è insufficiente. Emanuel Lo però non è d’accordo con lei, per il professore l’esibizione è pienamente sufficiente. Wax, Piccolo G., Federica e Angelini sono i finalisti di RadioMediaset: i vincitori del contest sono Federica e Piccolo G. E’ il momento dell’esibizione di Bresh che canta il suo “Guasto d’amore”.