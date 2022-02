Zorro, approvata la serie tv al femminile di Robert Rodriguez

Galeotta fu La maschera di Zorro. Chissà se fu dopo aver dovuto rinunciare a quell’esperienza che Robert Rodriguez iniziò a carezzare l’idea di realizzare una versione al femminile del leggendario eroe mascherato. Quella che oggi sembra prossima a diventare realtà, nella serie tv approvata da The CW in seguito alla presentazione di un pilot da parte dello stesso regista, la sorella Rebecca Rodriguez e Sean Tretta il mese scorso.

Di fatto, il network statunitense ha ordinato le sceneggiature di sei episodi, segnale più che positivo che verosimilmente prelude a questa nuova declinazione del classico personaggio, apparso per la prima volta nel romanzo breve La maledizione di Capistrano (The Curse of Capistrano) di Johnston McCulley nel 1919 e poi diventato film nel 1920.

Dopo le decine di film, adattamenti e serie televisive – per non parlare dei fumetti e del musical di Stefano D’Orazio del 2012 – una svolta notevole attende lo spadaccino dal mantello nero. Forse ispirata dalla interpretazione data da Catherine Zeta Jones al fianco di Antonio Banderas nel film del 1998 già citato, diretto da Martin Campbell dopo che nel 1996 furono Spielberg e lo stesso Rodriguez a idearlo.

In attesa di saperne di più, nella serie dovremmo vedere una giovane latinabattersi per scoprire la verità sull’omicidio del padre. In cerca di risposte, la donna verrà coinvolta in una società segreta, assumendo lo pseudonimo di Zorro. In omaggio, quindi, allo storico giustiziere, che non sarebbe oggetto di un vero e proprio reboot, e con la prospettiva di ulteriori e diverse future variazioni.



Attualmente, anche la Disney sta lavorando a una propria versione di Zorro, nel tentativo di far rivivere la classica serie Disney-ABC degli anni ’50 con Guy Williams. Nel nuovo show sarà Wilmer Valderrama (C’era una volta il Principe Azzurro, That ’70s Show) il protagonista, oltre che produttore esecutivo.



ciakmagazine.it