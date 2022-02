Le Fate ignoranti: Il primo trailer e la data della serie basata sul film di Ferzan Özpetek

Tra i protagonisti del drama romantico, in arrivo su Disney+, ci sono Luca Argentero, Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta



Disney+ ha pensato bene di sfruttare le pause pubblicitarie di Sanremo 2022 per introdurre al grande pubblico una delle sue novità più attese, Le Fate ignoranti, la serie originale basata sull’omonimo film di successo di Ferzan Özpetek. Proprio il regista turco ha guidato il progetto che in 8 episodi racconterà una storia che ricalca quella del film ma ha nuovi protagonisti (tra cui Luca Argentero, Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta). Qui sotto vedete il primo teaser trailer che svela anche la data di uscita in streaming, il 13 aprile.



Come il film, la serie – scritta dallo stesso Özpetek, Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini– partirà dal racconto di un tradimento per esplorare una commovente storia amicizia e inaspettate relazioni interpersonali. Stando alla sinossi diffusa da Disney+, “quando Massimo (Luca Argentero) il marito di Antonia (Cristiana Capotondi), viene ucciso in un incidente d’auto, la donna scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele (Eduardo Scarpetta). Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un’amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici”. Il regista, in occasione dell’annuncio ufficiale del nuovo progetto lo scorso anno, aveva promesso che avrebbe “spiazzato” anche il pubblico che aveva già visto il film, quindi aspettiamoci qualche punto di rottura dal materiale di partenza. La serie è diretta dallo stesso Ozpetek e da Gianluca Mazzella, suo collaboratore da oltre vent’anni.



Come la maggior parte delle opere di Özpetek, anche questa serie avrà un cast corale guidato dai già citati Luca Argentero, Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta. Tornerà inoltre Serra Yilmaz, storico volto dei film di Özpetek, e accanto a lei ci saranno tra gli altri Carla Signoris, Deniz Burak, Paola Minaccioni, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Edoardo Purgatori, Filippo Scicchitano e ancora Lilith Primavera, Edoardo Siravo, Samuel Garofalo, Maria Teresa Baluyot, Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi. Per le descrizioni dettagliate dei personaggi vi rimandiamo al nostro articolo sul cast e i personaggi de Le Fate ignoranti.



coomingsoon.it