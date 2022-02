La Talpa torna in tv: addio Paola Perego e Barbara D’Urso, ecco chi potrebbe condurre il famoso reality show

La Talpa tornerà presto in televisione a farci compagnia: inizialmente si era pensato di affidare la conduzione a Paola Perego o Barbara D’Urso, ma è spuntato un altro nome fra le possibili candidate…

La Talpa torna in TV: chi sarà la conduttrice?

Né Paola Perego, né Barbara D’Urso, La Talpa potrebbe essere condotto da Federica Panicucci!



A quanto pare, nonostante conduca come sempre Mattino 5, la nota conduttrice potrebbe avere anche questo impegno lavorativo: da tempo infatti si vocifera che la Panicucci possa tornare in televisione per un programma durante la serata di Mediaset e forse si tratta proprio de La Talpa! Al momento la nota conduttrice non ha riferito se sarà al timone del noto reality, ma restiamo in attesa di aggiornamenti…



Data di inizio

Al momento non è dato sapere quando inizierà ufficialmente La Talpa e se sarà proprio Federica Panicucci a tenerne le redini, ma i fan del reality show non vedono l’ora di vedere nuovamente il programma nel palinsesto televisivo di Mediaset. Sicuramente ne sapremo di più in futuro: seguici su Instagram per non perderti nemmeno una news;