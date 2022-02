I souvenir della regina con un (divertente) errore

Il 6 febbraio la regina Elisabetta diventa la prima monarca britannica a tagliare il traguardo dei 70 anni di regno, festeggiano il Giubileo di platino con un anno fitto di feste in strada, cortei, parate, gare di cucina, visite esclusive e un grandioso concerto con alcune delle “più grandi star dell’intrattenimento” al mondo. Per l’occasione ovviamente non potevano mancare souvenir dalle più svariate forme, colori e dimensioni raffiguranti sua maestà. Da quelli più eleganti alle derive caricaturali, Londra si è riempita di gadget a lei dedicati, ma come riporta la BBC, 10mila di questi pezzi contengono un (divertente) errore di battitura.

Le tazze e i piatti in questione sono stati prodotti in Cina e dovevano celebrare i 70 anni di regno della regina con la scritta “Platinum Jubilee” ovvero “Giubileo di platino”. Ecco, proprio qui è arrivato l’errore ortografico con la scritta che si è trasformata in “Platinum Jubbly” traducibile come “Giubbotto di platino”. Se immaginare la regina Elisabetta II avvolta in una giacchetta luccicante, possibilmente un po’ tamarra, è un divertimento impagabile, inizialmente l’errore di battitura sembrava un bel grattacapo per la Corona.

Come riporta la BBC però la situazione si è ribaltata in pochissimo tempo. La società Wholesale Clearance, che si occupa di azioni in bancarotta e linee fuori produzione, è intervenuta per vendere le tazze con lo slogan: “Cosa potrebbe esserci di più unico delle nostre stoviglie stampate male in edizione limitata?”. L’azienda sta così pubblicizzando i servizi di tazze e piatti commemorativi sbagliati in un unico lotto ai rivenditori. D’altronde “C’è un mercato per tutto” e avere un souvenir dei 70 anni di regno così particolare può essere un colpaccio per tanti collezionisti.

Chissà se sua maestà è stata informata dell’errore e cosa ne pensa. Nel frattempo sicuramente Elisabetta II si deve dedicare ai preparativi del giubileo che culminerà nel primo weekend di giugno, e giovedì 2 si terrà la tradizionale Trooping the Colour, a cui prenderanno parte più di 1.400 soldati in parata, 200 cavalli e 400 musicisti. Non è chiaro ancora chiaro a quali eventi parteciperà la stessa regina, a cui è stato consigliato dal suo team medico un periodo di riposo di divere settimane dopo il ricovero in ospedale dello scorso ottobre. Di certo a gran parte degli eventi parteciperà in sua vece il principe Carlo insieme alla duchessa di Cornovaglia Camilla.



