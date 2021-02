Una Vita trame dal 6 al 12 febbraio: un triste addio, Carchano smascherato

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda durante la prossima settimana: Marcia decide di dire addio a Felipe, mentre finalmente esce fuori il segreto del produttore cinematografico.

Le anticipazioni italiane di Una Vita segnalano momenti di forte tensione per i vicini di Acacias 38. Nel corso delle puntate in onda da domenica 6 a venerdì 12 febbraio 2021, Marcia confessa a Felipe che lo ama ancora. Nonostante ciò, la Sampaio mette fine alla loro relazione. L’intenzione dell’ex domestica è quella di dimenticare per sempre l’avvocato, andando il più lontano possibile da Acacias 38. Infatti, propone a Santiago di andare a vivere in un altro posto insieme. Intanto, Genoveva tenta di approfittare della situazione che si è creata, ma teme che Felipe si stia vedendo di nascosto con Marcia. L’Alvarez Hermoso nega il tutto, non convincendo la Salmeron. Quest’ultima incontra poi Santiago alla Pensione Roleno. Qui la nuova dark lady ribadisce all’uomo che ora deve lasciare Acacias insieme a Marcia. In questo modo, potrà finalmente allontanare i due innamorati. In seguito, Felipe si reca nuovamente da Marcia, a cui fa un’importante proposta: fuggire insieme. La Sampaio, però, non accetta anche questa volta, ricordandogli che è una donna sposata.

Santiago scopre tutto e Marcia tenta subito di calmarlo. La brasiliana riesce nel suo intento, tanto che lo convince a non scontrarsi con Felipe. Inoltre, gli promette che rispetterà i suoi obblighi matrimoniali. Nel frattempo, Armando finalmente si fa avanti e chiede il permesso per corteggiare Susana a Liberto. Dopo di che, invita l’ex sarta al ballo del Circolo. La donna ammette, però, di non riuscire ancora a mostrarsi in pubblico insieme a lui. Di fronte a questa risposta, l’uomo appare abbastanza deluso, tanto che le propone di non vedersi più fino a quando non avrà chiarito i suoi sentimenti. Intanto, per le vie di Acacias circola la notizia che Susana sia andata al circolo e qui si sarebbe lasciata andare a un ballo con Armando di fronte a tutti. Questa voce per molti rappresenta una conferma sulla loro relazione.

Bellita si riconcilia finalmente con Felicia, ma è sempre più preoccupata per quanto sta accadendo a Cinta durante le riprese del film. A questo punto, la Del Campo propone a Carchano di mostrare un’anteprima ai vicini nel ristorante di Felicia. In questo modo, potrà capire cosa sta realmente succedendo. Ma accade qualcosa di inaspettato. Viene fuori il segreto del produttore cinematografico durante la proiezione del film. Cinta, in realtà, interpreta una donna senza scrupoli e arrivista. Il punto è che tale personaggio porta il nome Bellita Del Campo. José di fronte alla verità perde chiaramente le staffe. Infatti, il film rappresenta una chiara vendetta nei confronti della cantante. Il Dominguez decide di denunciare Carchano.

Ramon e Carmen tentano di capire il motivo per cui Lolita ha reagito in modo freddo quando ha ricevuto la culla per il bambino.









