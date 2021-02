Torino, riapre il Museo Nazionale del Cinema

Ingresso ridotto per tutti, museo gratuito per gli under 26 e incontri con i conservatori. Il Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana di Torino riapre al pubblico il 10 febbraio e fino al 5 marzo si potrà visitare nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10 alle 18. È sempre possibile effettuare delle visite guidate a pagamento (max 10 persone per gruppo) con prenotazione obbligatoria. Fino all’11 aprile, prosegue la mostra Cinemaddosso, i costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood, a cura di Elisabetta Bruscolini, che celebra la Sartoria Annamode, eccellenza del Made in Italy che dagli anni Cinquanta a oggi ha realizzato abiti per grandi produzioni cinematografiche nazionali e internazionali. Inoltre, ogni giorno dalle 15 alle 17, fino al 5 marzo, il Museo Nazionale del Cinema propone la nuova iniziativa Backstage: incontri con i conservatori, approfondimenti gratuiti della durata di 20 minuti con i curatori di alcune sezioni del museo. Per la prima volta sarà possibile conoscere e riscoprire la ricchezza e l’importanza del patrimonio del museo dalla voce diretta di chi tutti i giorni lo gestisce e preserva. Un’occasione unica per approfondire la conoscenza di un settore, apprendere dietro le quinte, aneddoti e curiosità. “Questa apertura del museo è importante non solo per gli appassionati di cinema ma per tutto il pubblico – spiega Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema – non nascondo che è un sacrificio economico che il museo fa volentieri, a sottolineare l’importante valenza sociale della cultura”. Per Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, “le collezioni di un museo sono patrimonio della collettività e per questo vanno mostrate. Riaprire i nostri spazi proponendo gli incontri con i curatori è un’occasione unica per scoprire il patrimonio del museo, ben oltre i materiali esposti alla Mole Antonelliana”.