Penelope Cruz e Pedro Almodovar ancora insieme, a marzo girano un nuovo film

Penelope Cruz e Pedro Almodovar tornano a lavorare insieme. L’attrice spagnola, vero e proprio feticcio per il maestro, è la protagonista del film “Madres Parallelas” le cui riprese inizieranno a marzo. Si tratta di un dramma familiare tutto al femminile, che il regista ha già definito “intenso”, per il suo rapporto con la memoria.

L’accoppiata Pedro Almodovar–Penelope Cruz è una delle più consolidate del cinema. L’attrice spagnola è stata lanciata da quello che senza troppa fatica possiamo definire come il suo maestro e ogni volta che lavorano l’uno accanto all’altra la certezza che si tratti di un capolavoro è quasi assicurata. Ecco, infatti, che i due torneranno sul set insieme per il nuovo film del regista iberico, ovvero “Madres paralelas” che vedrà la Cruz come protagonista.

Madres Paralelas sarà un film intenso

Le riprese della nuova opera di Almodovar inizieranno a marzo, quando la diva si farà nuovamente portavoce della sensibilità e del racconto ancestrale del regista spagnolo con il suo principale affidatole in Madres Paralelas con il quale il cineasta rivela di voler rievocare l’universo femminile, attraverso una storia che parla di memoria. Non solo ricordi ma anche l’importanza della maternità, della famiglia il regista, infatti, ha così parlato della sua prossima creazione: “Parlo dell’importanza degli antenati e dei discendenti. L’inevitabile presenza della memoria. Ci sono molte madri nella mia filmografia. Quelle che fanno parte di questa storia sono molto diverse’, aggiungendo di aver preso spunto dall’imperfezione delle madri piuttosto che dalla loro integrità, rivelando che sarà un film particolarmente intenso.

Sul set a fine marzo, una volta iniziate le riprese di ‘Madres paralelas’, oltre alla diva spagnola ci saranno nel cast anche Aitana Sanchez Gijon, Milena Smit e Israel Elejalde, nonchè altre due muse del regista spagnolo, Rossy de Palma e Julieta Serrano.

L’ultima apparizione in Dolor y Gloria

L’ultimo film in cui abbiamo visto Penelope Cruz diretta da Amodovar è stato “Dolor y Gloria”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018 e arrivato all’inizio del 2019 nelle sale italiane. Nel racconto autobiografico del regista che nella pellicola ha il volto di Antonio Banderas, l’attrice spagnola ha il ruolo della madre del regista, verso la quale ha sempre nutrito un rapporto simbiotico e dolcissimo. Ma tanti altri sono i titoli in cui l’attrice compare come protagonista e hanno segnato, senza dubbio, la sua carriera artistica.



Ilaria Costabile, cinema.fanpage.it