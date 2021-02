Memo Remigi: “Ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso”. E la replica della conduttrice è velenosa

Botta e risposta tra il cantante 82enne e la signora di Canale 5 sulla loro love story. “Fui cacciato di casa”, racconta lui. E lei lo chiama “anziano signore”. E precisa che…

Memo Remigi confessa in un’intervista la sua love story con Barbara d’Urso: “Sono stato con Barbara d’Urso quattro anni”, dice il cantante 82enne, “e mia moglie mi cacciò di casa”. E a stretto giro di posta arriva la replica in diretta tv della conduttrice di Canale 5 63enne: “C’è un signore anziano che parla moltissimo di me, ma…”. Una storia d’amore, la loro, nata quando Barbara aveva 19 anni. E tu ricordi com’era?

“PRESI UN BILOCALE PER STARE CON BARBARA” – “In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo ‘scivolate’, ma dovrei dire tradimenti”, racconta Remigi nell’intervista a Dipiù Tv. “Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara d’Urso”. Erano gli anni 70, lui era già un cantante famoso sulla quarantina, sposato con Lucia, lei una bellissima showgirl agli esordi. E la moglie lo cacciò di casa. “Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara”, prosegue il cantante, “con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”. Proseguito fino alla scomparsa, lo scorso gennaio, della signora.

“UN SIGNORE ANZIANO CHE PARLA DI ME” – Ma Barbara d’Urso non ci sta a passare per una sfasciafamiglie. “Sapete che non parlo praticamente mai della mia vita privata”, ribatte in diretta tv durante la conduzione di Pomeriggio 5, senza mai fare nomi. “ma c’è una cosa che mi sta dando fastidio in questi giorni. C’è un signore, un signore anziano in questo momento, che per altro ha appena subito un lutto, quindi gli sto vicino e lo abbraccio virtualmente che invece di chiudersi nel suo dolore ha fatto delle interviste e ha parlato moltissimo di me, di una storia d’amore vera, reale, avvenuta quando avevo 19 anni”.

“MAI AVUTO RELAZIONI CON UOMINI SPOSATI” – “Stiamo parlando di più di 40 anni fa. La cosa che non mi piace è che ha detto di aver tradito sua moglie con me. Devo precisare questo perché io nella mia vita, e ho educato in questo modo anche i miei figli, non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di quattro anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa”. La conduttrice ricorda che “la moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato”. E l’appartamento preso in affitto da lui, dice, è un’invenzione: “Io allora vivevo in un bilocale che pagavo con i miei soldini e lui è venuto a stare da me. Potrei fare mille precisazioni, ma è questo quello a cui tengo moltissimo: mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse una donna per colpa mia. Punto”. Un perfetto cold case sentimentale…





Oggi.it