È morto il divo del cinema egiziano Ezzat al-Alaili

Ezzat al-Alaili, famoso attore egiziano, è morto all’età di 86 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia e la notizia è stata rilanciata dal quotidiano al-Ahram.

L’ultima apparizione pubblica di El-Alaili è avvenuta durante la sua premiazione alla 36a edizione dell’Alessandrian Mediterranean Film Festival a novembre.

Ezzat al-Alaili aveva iniziato la sua carriera alla fine degli anni Cinquanta. Da allora aveva recitato in oltre 300 film, serie televisive e rappresentazioni teatrali. Tra le migliori interpretazioni film classici come El-Tareiq Ela Eilat (The Road to Eilat) e El-Toot Wi El-Nabbout (The Berries and the Cudgel), così come molte apparizioni nei film di Youssef Chahine tra cui Al-Ard (The Land) dove ha svolto un ruolo di un agricoltore ribelle. Aveva vinto un premio alla carriera dal Dubai International Film Festival nel 2015.

Era inoltre stato premiato alla Sharjah International Book Fair “per il suo contributo significativo al cinema egiziano nel corso di molti decenni e le sue interpretazioni altamente creative dei migliori romanzi arabi”.