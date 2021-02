Canale 5, domani tornano “Le storie di Melaverde”

Domani dalle 11 su Canale 5 ritornano Le storie di Melaverde. Edoardo Raspelli racconta di nuovo ,innanzitutto, di un posto molto bello, la Valle del Chiese, una valle molto grande nel Trentino sud occidentale. Una valle dove, da un po’ di anni ormai, si è avverato un piccolo miracolo agricolo. Si è partiti dal recupero di una antica varietà nostrana di granoturco, rosso, rustico, dal quale deriva una farina eccezionale, utilizzata per tanti usi gastronomici. E lì dove l’agricoltura funziona e la terra rende, c’è lo spazio e la voglia anche di sperimentare e tentare cose nuove. Ecco allora arrivare sulla scia del mais, un altro cereale che può dare ancora qualcosa di più a questo territorio: il grano. Si racconterà la storia di un luogo, dietro la quale, come sempre c’è sempre un’altra storia: quella di persone, di uomini e donne che hanno creduto in un progetto comune. Si vedrà il granoturco di Storo usato in tanti modi, dalla classica polenta alla sua trasformazione in gallette, ai diversi utilizzi che se ne possono fare anche in pasticceria. Si parlerà anche di come si coltiva e si raccoglie il granoturco e questa particolare varietà di grano locale. E poi, tante curiosità, sapori e notizie da non perdere.