Rete 4, stasera andrà in onda “Diritto e rovescio e oltre”

Stasera, in prima serata, nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio e oltre”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Al centro della puntata, gli ultimi sviluppi sull’epidemia Coronavirus, il “virus cinese” che sta creando allarme e psicosi in tutto il mondo e che la scorsa settimana ha fatto registrare anche due casi di contagio in Italia, una coppia di turisti cinesi attualmente ricoverata in terapia intensiva all’Istituto Spallanzani di Roma e 56 italiani sono in quarantena a Cecchignola rientrati pochi giorni fa da Wuhan.

Con il direttore del reparto Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza si fa chiarezza sui pericoli dell’epidemia e sugli eventuali rischi sanitari per i cittadini mentre con gli ospiti in studio si discute della crescente sinofobia e dei danni che la paura per il virus potrebbe creare all’economia nazionale.



Durante la serata, un approfondimento sull’immigrazione e le vicende legate ai casi Gregoretti e Open Arms che vedono la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini: una votazione si terrà il 12 febbraio, l’altra il 27.

Spazio al tema dei guadagni “facili” degli influencer. Alla discussione partecipano Mario Giordano, Jacopo Fo, Daniela Martani e gli influencer Francesco Chiofalo e Ludovica Pagani.

Tra gli altri ospiti della puntata: Maurizio Gasparri, Riccardo Molinari, Maurizio Belpietro e i giornalisti Mario Adinolfi, Giuseppe Cruciani e Karima Moual.