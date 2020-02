Sanremo 2020, Morgan minaccia di non esibirsi stasera: “Niente prove, continue azioni di boicottaggio”

Colpo di scena a Sanremo: Morgan minaccia di non esibirsi la sera di oggi, la terza. Il cantante dovrebbe duettare interpretando, come gli altri concorrenti, una delle canzoni che hanno fatto grande Sanremo nelle edizioni passate.

Il motivo della sua minaccia? “Un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, il giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova”.

La “cosa”, come scrive Repubblica, è l’esecuzione di Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo in duetto con Bugo. Oltre a cantare, Morgan dovrebbe dirigere l’orchestra. Il condizionale è d’obbligo dopo la lettera inviata ai giornalisti e firmata da un avvocato. Sempre Repubblica riporta il testo: “A Morgan si chiede di andare questa sera allo sbaraglio sul palco più importante del Paese senza avere mai provato la cosa che è stata occultata e sottratta all’orchestra e consegnata in versioni manomesse, protestata per ben nove volte e ogni volta ricostruita riconsegnata riapprovata ma scomparsa o chiamata non idonea ancora prima di essere provata. Prova rimandata, direttore esautorato a cui è stato creato un danno d’immagine ed emotivo grande”.

Per andare in scena stasera, Morgan pone tre condizioni: quella di poter fare due prove del brano, quella di potersi accompagnare al pianoforte, quella di poter utilizzare il maestro Valentino Corvino come assistente nella preparazione dell’orchestra, e che siano solo e soltanto Amadeus e il consiglio di amministrazione della Rai ad approvare il tutto. Le riunioni sono in corso e le trattative risultano aperte.

