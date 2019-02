A Sanremo viene ricordato Frizzi. Ma la Cuccarini sbotta sui social

Il vuoto lasciato da Fabrizio Frizzi è incolmabile e, durante la presentazione di Sanremo 2019, i conduttori hanno elargito una standing ovation per il celebre conduttore scomparso appena un anno fa. Amato dal pubblico e stimato dai colleghi, Frizzi ha segnato un’era per la Rai, conducendo svariati programmi tv. Ha avuto le carte in regola per condurre la kermesse di Sanremo eppure non ha mai avuto questa opportunità.

In merito all’omaggio dedicato a Fabrizio Frizzi, interviene Lorella Cuccarini. La showgirl che era molto legata al compianto conduttore, si indigna nei riguardi dell’attenzione che è stata rivolta alla sua memoria e sbotta in un tweet in cui parla di ipocrisia. “Standing Ovation per Fabrizio Frizzi a Sanremo, ma in tanti anni gli è mai stato proposto di presentarlo” scrive la Cuccarini con l’hashtah #manchi.

Non tiene a freno la lingua la donna più amata dagli italiani che torna a far polemica su twitter dopo quanto accaduto con Heather Parisi.