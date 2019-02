Stasera Rai3 trasmetterà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”

Stasera, ore 21.20 Rai 3 trasmettera una nuova puntata di Chi l’ha visto?. La mamma di Marco Vannini è di nuovo ospite di Federica Sciarelli, dopo la sentenza d’appello del tribunale che ha ridotto la pena per Antonio Ciontoli-

Marco era a cena a casa della fidanzata a Ladispoli, insieme al fratello e ai genitori di lei quando si è consumata la tragedia. La voce del ragazzo colpito da un colpo di pistola alla spalla, che si lamenta del dolore e invoca la mamma è incisa nel nastro della telefonata al 118, quando, ormai troppo tardi, vengono chiamati i soccorsi. Con un intervento tempestivo invece avrebbe potuto salvarsi. E’ per questo che la mamma non si rassegna.