Elisa Isoardi, incidente in diretta a “La prova del cuoco”

E in clima sanremese a La prova del cuoco ci è scappato pure l’incidente. Elisa Isoardi, infatti, si è ferita a un dito in diretta. Il brutto incidente è avvenuto mentre la conduttrice stava tagliando le melanzane e il dito le è rimasto sotto la lama. Il sangue ha iniziato a zampillare e subito è corso in suo soccorso un medico. La Isoardi non ha mai perso il sorriso nonostante il dito continuasse a sanguinare.

Per il resto della puntata, quindi, Elisa Isoardi ha dovuto indossare un guanto trasparente per proteggere in qualche modo la ferita superficiale, ma soprattutto per questioni di igiene. L’incidente, fortunatamente, si è risolto con una battuta della conduttrice: “Fate attenzione in cucina, i coltelli sono pericolosi”. Ed Elisa lo ha provato sulla sua pelle… O meglio sulle sue dita.

Anna Rossi, Ilgiornale.it