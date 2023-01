Harry: “William e Kate mi consigliarono di indossare l’uniforme nazista | E confessa: “A 17 anni presi cocaina”

Il duca di Sussex senza freni nell’autobiografia, in uscita a breve, svela i retroscena su quando fece scandalo travestito da gerarca, ma anche di quando il fratello lo aggredì sbattendolo a terra, per via di Meghan

L’autobiografia “Spare” firmata del principe Harry promette di suscitare nuovi imbarazzi all’interno della famiglia reale. Dopo l’ultima intervista in cui il duca di Sussex parla dell’allontanamento tra lui e il padre e il fratello, ora spara a zero sui rapporti diretti con William, principe di Galles ed erede al trono, che nel 2019 durante un litigio afferrò il fratello per il collo e lo buttò violentemente a terra. E accusa William e Kate di essere stati loro ad architettare lo scivolone in cui il principe incorse quando si travestì da gerarca nazista a una festa in maschera. Sono i particolari del libro diffusi dal quotidiano britannico The Guardian e che rischiano un nuovo raffreddamento. Tra le anticipazioni anche i racconti sull’uso di cocaina a 17 anni.

Il principe Harry e l’addio alla famiglia reale per amore di Meghan

Ogni stilla delle rivelazioni che circondano il principe Harry e il suo addio alla famiglia reale per amore della moglie Meghan viene seguita con attenzione spasmodica in Gran Bretagna e non solo. L’ultima arriva dalle anticipazioni della sua attesissima autobiografia, “Spare” (in italiano è tradotto come “Spare – Il minore”; ma in inglese il senso è “la ruota di scorta”, ruolo tradizionale del fratello minore in caso qualcosa succedesse al primogenito), di cui il quotidiano “Guardian” ha ottenuto una copia.

L’addio alla casa reale

Dopo il grande addio alla casa reale del 2019, subito prima dello scoppio della pandemia, la coppia Harry-Meghan ha cominciato a raccontare la sua versione dei fatti in una celebre intervista con Oprah Winfrey in cui accusavano un membro non specificato della real Casa di aver chiesto di che colore sarebbe stato il loro prrimo figlio; in dicembre è uscito il documentario Netflix “Harry&Meghan”, sorta di confessione videoregistrata (e prima serie del lucro contratto firmato dai duchi di Sussex con la piattaforma di streaming), in cui i due reiterano le accuse di razzismo contro Meghan e Harry parlava appunto della giornata in cui litigò con la famiglia annunciando l’addio ai doveri reali, raccontando che il fratello gli aveva “urlato contro”.

Le anticipazioni

Adesso le anticipazioni di “Spare”, in uscita la prossima settimana, danno altri dettagli, incluso l’attacco fisico del fratello maggiore. William avrebbe definito Meghan “difficile, “scortese” e “urticante”, descrizione secondo Harry ripresa dai tabloid britannici. Lo scontro si acuì, prosegue il duca di Sussex, raccontandone i dettagli, finche’ William “mi acchiappò per il collo, strappandomi la collana, e… Mi gettò per terra”. Harry cadde sulla ciotola del cibo per il cane che si spaccò procurandogli una lesione alla schiena. William tornò poi indietro a scusarsi, chiedendo al fratello di non dire nulla alla moglie Meghan che però se ne accorse vedendo i lividi sulla schiena del duca di Sussex. Secondo il Guardian è solo una delle numerose scene private – alcune potenzialmente imbarazzanti per la monarchia – contenute nel libro.

A 20 anni lo scandalo della divisa nazista, fu anche colpa di William e Kate ll principe Harry infine scarica sul fratello William e sulla cognata Kate parte della responsabilità dello scandalo dell’uniforme nazista indossata dal duce di Sussex quando aveva 20 anni. Nella sua autobiografia Harry racconta i dettagli dell’episodio spiegando che il principe del Galles e sua moglie gli avrebbero detto di indossarla e poi avrebbero riso. Nel libro Harry ricorda che era indeciso fra l’uniforme da pilota o l’uniforme nazista. “Ho chiamato William e Kate e ho chiesto loro cosa pensavano. Mi hanno detto l’uniforme nazista”, racconta Harry nel libro.

Harry: “A 17 anni ho fatto uso di cocaina”

Il principe Harry ammette per la prima volta di aver fatto uso di cocaina quando aveva 17 anni nella sua autobiografia dal titolo “Spare – Il minore”. Lo riporta Sky News. “Certo che in quel periodo prendevo cocaina – si legge nel libro -. A casa di qualcuno, durante un fine settimana di caccia, mi è stata offerta una striscia, e da allora ne ho consumata ancora un po’”. E il duca di Sussex aggiunge: “Non è stato molto divertente, e non mi ha fatto sentire particolarmente felice come sembrava succedere ad altri, ma mi ha fatto sentire diverso, e quello era il mio obiettivo principale”. In passato Harry aveva già raccontato di essersi dato ad alcol e droghe (senza meglio specificare) per dimenticare il dolore dovuto alla scomparsa di sua madre.