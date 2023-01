Elodie e Andrea Iannone insieme, il 2023 è iniziato con i baci

La coppia paparazzata nel backstage del Concertone di Roma presa dalla passione

Per Elodie e Andrea Iannone il nuovo anno è iniziato nel modo più romantico possibile. Le loro coccole nella notte di San Silvestro nel backstage del Concertone a Roma non sono sfuggite ai paparazzi del settimanale Chi, che li hanno sorpresi stretti in un abbraccio appassionato. E se è vero che chi si bacia a Capodanno si bacia tutto l’anno, per loro si prospetta un 2023 all’insegna dell’amore.

Elodie si è esibita sul palco del Concertone di Capodanno al Circo Massimo e Andrea Iannone era dietro le quinte per supportarla. Nel backstage, allo scoccare della mezzanotte, la cantante e il centauro hanno inaugurato il 2023 con un bel bacio. Lei indossa una morbida pelliccia, ma a scaldarla di più è l’abbraccio appassionato del suo compagno.

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone – Elodie e Andrea Iannone fanno coppia dall’estate. Si sono conosciuti in Puglia, durante le vacanze con gli amici. Sono stati Diletta Leotta e Giacomo Cavalli (con cui la conduttrice faceva coppia qualche mese fa) a farli conoscere e tra loro è scoccata la scintilla. Dopo avvistamenti e foto rubate in Sardegna, la coppia è finalmente uscita allo scoperto. A settembre la cantante ha confermato la relazione a “Verissimo”: “Ci frequentiamo da un mese. Stiamo bene, parliamo molto, ma dobbiamo ancora darci del tempo per conoscerci”. Sui social hanno anche pubblicato un dolce scatto che li ritrae abbracciati a letto.

Amori importanti – Il futuro di Elodie e Andrea Iannone è tutto da scrivere, ma il passato sentimentale di entrambi è piuttosoto ingombrante. Lui dovrà vedersela con il segno lasciato da Marracash, con cui la cantante ha avuto una storia importantissima: “E’ la persona che amerò di più in tutta la mia vita, un prossimo fidanzato non sarà mai alla sua altezza” aveva detto lei, piazzando l’asticella altissima. Ma anche il centauro ha avuto storie d’amore che è impossibile dimenticare: prima quella con Belen Rodriguez, poi quella con Giulia De Lellis. Ora insieme hanno aperto un nuovo capitolo del cuore, chissà che sorprese riserverà loro questo anno aperto a suon di baci.