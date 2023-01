Cosenza, Totò Cascio ospite al Premio Magnus Aureus

Totò Cascio, il protagonista del film Premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso” sarà ospite a Cosenza al Premio Magnus Aureus. L’evento si svolgerà sabato 7 gennaio a Villa Rendano. Il premio è organizzato dalla Fondazione Totò Morgana guidata da Marco Serrao, noto primario cosentino. Dal 2016, la Fondazione Totò Morgana è la prima e unica fondazione in Italia a occuparsi congiuntamente di prevenzione uro-andrologica adolescenziale e solidale, ha infatti come obiettivo garantire assistenza e visite uro-andrologiche gratuite a tutti gli uomini, di età compresa tra i 15 e i 35 anni, che non possono sostenere il costo di una prestazione specialistica privata. Marco Serrao, presidente della Fondazione, mette le sue competenze e la sua professionalità al servizio di chi ne ha bisogno. La Fondazione ha organizzato il Premio Magnus Aureus con l’intento di premiare le eccellenti personalità che hanno dato negli ultimi anno un contributo importante alla scienza e alla cultura. Guest star dell’evento il noto attore Totò Cascio, che molti ricorderanno come il bambino protagonista del film “Nuovo Cinema Paradiso” e reduce dal successo della sua autobiografia “La gloria e la prova”, opera che verrà donata dalla Fondazione a tutti i partecipanti all’evento.