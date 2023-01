Chiara Ferragni incinta? Fedez: “Un annuncio dopo Sanremo”

Lui spoilera i progetti di famiglia, ma lei lo zittisce durante la diretta social

Chiara Ferragni non ha mai fatto mistero di desiderare una famiglia numerosa. Che sia arrivato il momento per lei e Fedez di dare un fratellino o una sorellina a Leone e Vittoria? Durante una diretta Instagram il rapper incuriosisce i fan spoilerando i progetti dei Ferragnez tra cui il trasferimento nella casa nuova. “E anche… posso dirlo?” domanda alla influencer che lo zittisce. Poi rivela una novità da svelare dopo Sanremo. Il pensiero della cicogna rimbalza sul web.

Cicogna in volo?

Chiara Ferragni ha sempre detto di volere tre figli, proprio il numero perfetto come lo è stato per lei e le sue sorelle. Anche Fedez ha più volte ripetuto di amare la famiglia numerosa ed entrambi non hanno mai nascosto il desiderio di dare un fratellino o una sorellina a Leone e Vittoria. “La Vitto” ha imparato a dire il suo nome (divertente il video in cui Fedez riprende la bimba pronunciare per la prima volta Vittoria per intero), Leone è un perfetto fratellino maggiore (in un siparietto social parla inglese con la mamma in uno scambio di battute a cui Fedez assiste orgoglioso). Sarebbe il momento perfetto per un nuovo bebè in casa. E chissà se dopo il Festival di Sanremo, in cui Chiara sarà co-conduttrice, arriverà davvero l’annuncio del terzogenito.

In estate nella casa nuova

Tra agosto e settembre Chiara Ferragni e Fedez si trasferiranno nel nuovo appartamento milanese che hanno comprato a pochi passi da dove abitano ora, in un edificio con piscina condominiale. Da tempo cercavano una dimora più grande e comoda, soprattutto dall’arrivo della secondogenita. Ora se ci fosse davvero una cicogna in volo, ci sarebbe a maggior ragione l’esigenza di un’abitazione più adatta alla famiglia.

Natale tra la neve e Capodanno con gli amici

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso il Natale tra la neve circondati da tutta la grande famiglia. C’erano le sorelle Valentina (single da quando si è mollata con Luca Vezil) e Francesca (mamma di Edoardo nato a giugno dall’amore con Riccardo Nicoletti), la madre Marina Di Guardo, il padre Marco Ferragni con il fratellino. Presenti anche i genitori del rapper. Per brindare al 2023 i Ferragnez sono partiti ancora per i monti ma questa volta con un gruppo di amici. Lei si è scatenata con outfit osé, lui l’ha riempita di baci e attenzioni.