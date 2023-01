Al “Grande Fratello Vip” baci per tutti… ma non per Onestini e Oriana

La venezuelana organizza il gioco della bottiglia per Luca, ma il suo rifiuto le scombina i piani

Al “Grande Fratello Vip” i VIP sono scatenati e, per animare ancora di più la serata, decidono di dare il via al gioco della bottiglia. Quasi tutti accettano di giocare, fatta eccezione per Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Nikita Pelizon. Oriana, notata l’assenza del 29enne, lo va a cercare e gli svela di aver organizzato tutto solo per baciarlo.

Dentro la Casa è il momento del gioco della bottiglia, un grande classico che è anche una buona occasione per i più timidi per farsi avanti. Oriana Marzoli prende in mano la situazione spiegando a tutti le regole del gioco e poi si parte con il primo giro, che apre una serie di baci, alcuni più appassionati di altri.

La punizione di Dana

Wilma Goich è la prima a riceve un bacio sulla guancia da Davide Donadei mentre per Dana Saber, Oriana ha in mente una penitenza meno gradevole: “Devi accettare che io butti tutti i tuoi vestiti per terra come hai fatto tu”. La modella accetta con filosofia la penitenza, che però viene rimandata a quando il gioco sarà concluso.

Baci per tutti i gusti

E’ il momento di Alberto De Pisis. “Deve dare un bacio molto sexy a Davide” gli comanda Giaele e l’influencer non si tira indietro, avventandosi subito sul coinquilino e avvisandolo: “Stai seduto, non vorrei ti emozionassi”. Nonostante la gelosia e gli ammonimenti della sua compagna, anche tra Attilio Romita e Sarah Altobello scatta un innocuo bacio a stampo. Tutt’altro che casto, invece, è il bacio tra Andrea Maestrelli e Giaele De Donà che, spronati da Nicole Murgia, si baciano

Il rifiuto di Luca Onestini

Proprio durante il gioco, però, Oriana si accorge dell’assenza di Luca Onestini e chiede a Micol Incorvaia di andare a chiamarlo. Da quanto sembra, la venezuelana avrebbe organizzato l’intera serata con lo scopo di baciarlo, ma il suo rifiuto a giocare le sta rovinando i piani. Poco dopo anche Giaele invita Onestini a unirsi al gruppo, ammettendo lo scopo segreto del gioco. “Lo abbiamo organizzato per farvi baciare” gli confida, riferendosi a lui e Oriana. Il ragazzo, però, non ha nessuna intenzione di partecipare e si allontana con Antonella. Nuova discussione in vista con la venezuelana?