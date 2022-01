Eva Grimaldi: “Per un anno sono andata in giro con un solo seno”

L’eliminazione di Eva Grimaldi dal Grande fratello vip non è stata indolore. Dopo tre settimane di permanenza nella Casa, l’attrice ha abbandonato il gioco, ma prima di uscire dalla porta rossa ha fatto una lunga confessione ai telespettatori. Un racconto intenso e doloroso dei drammi vissuti durante la sua vita, “scelte errate, incontri sbagliati e dipendenze pericolose”.

Prima di abbandonare definitivamente il reality Alfonso Signorini ha voluto fare raccontare la sua storia a Eva Grimaldi. Un percorso indietro nel tempo, che ha riservato un colpo di scena finale con le inattese confessioni dell’attrice originaria di Verona. Di quando era solo Milva Perinoni, una ragazza come tante che per lavorare faceva la benzinaia, e degli esordi nei fotoromanzi e poi in tv con retroscena mai svelati: “Ho messo in mostra il mio corpo perché negli anni ’80 era più importante apparire che essere. Io mi sento, nonostante ciò, la donna più fortunata di questa terra perché la mia famiglia veronese mi ha insegnato il rispetto che in questa Casa del Grande Fratello ce n’è invece poco”

Proprio la vita davanti alle telecamere l’ha spinta verso la perfezione e la chirurgia estetica, che l’ha portata a un passo dalla morte: “Se tornassi indietro non rifarei le otto operazioni al seno che mi hanno provocato una setticemia, facendomi rischiare la morte per essermi affidata al chirurgo sbagliato”. Lei era all’apice della carriera, ricercata dai registi per film e serie, ma portava dentro un segreto doloroso: “Per diverso tempo, circa un anno, ho avuto un solo seno, al posto dell’altro c’era in realtà una protesi”.

Neppure l’amore le ha riservato gioie. La discussa relazione con Gabriel Garko, poi il matrimonio lampo con Fabrizio Ambroso nato sull’inganno: “C’era questo figlio che non arrivava e a Fabrizio avevo mentito sull’età, pochi giorni prima del matrimonio ha scoperto quanti anni avevo realmente”. Poi il divorzio e la crisi profonda che l’ha spinta verso l’alcol: “Sono arrivata a bere parecchio vino e super alcolici”. Fino all’incontro con la sua attuale compagna, Imma Battaglia, che lei oggi chiama “marita” dopo le nozze civili. “La mia salvezza è stata incontrare lei, la prima e unica donna che ho amato, lei mi ha tirato fuori dai vizi, ha dato valore ai miei difetti”, ha confessato tra le lacrime Eva Grimaldi, prima di poter riabbracciare la compagna nell’ultimo incontro, che l’ha condotta fuori dalla Casa.

Novella Toloni, ilgiornale.it