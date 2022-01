Benedetta Parodi e la foto insieme a Roberto, il fratello maggiore della Parodi’s family

Non solo Benedetta e Cristina, forse i più attenti lo sapevano già, ma la famiglia Parodiè in realtà composta da ben 3 fratelli e l’altro componente di questo trio ce lo ha svelato Benedetta con una foto via Instagram. Si chiama Roberto Parodi ed è il fratello maggiore delle due, classe 1963, con la passione comune per viaggi, conduzione e giornalismo.

I tre fratelli Parodi sono molto legati tra di loro, anche se, come aveva raccontato Roberto a Socialup, il suo rapporto è sempre stato più stretto con Cristina, che ha appena un anno meno di lui, rispetto a Benedetta con ha una decina d’anni di differenza. Il tempo però ha provveduto ad appianare le differenze e oggi i due sono più uniti che mai, come dimostra la foto pubblicata da Benedetta. “Bombardino di famiglia: sempre il momento più bello della giornata di sci!” scrive lei come caption dell’istantanea.

Benedetta e Roberto Parodi brindano all’anno nuovo con un cin cin a base di bombardino – bevanda alcolica con zabaione, panna e brandy – mentre si scambiano un abbraccio fraterno. La somiglianza tra i due c’è e si vede, anche se il sorriso ampio e gli occhi sottili di Roberto sono decisamente la copia carbone dei lineamenti di Cristina.

Ma chi è Roberto Parodi e di cosa si occupa? Laureato in ingegneria meccanica, ha lavorato come direttore di banche estere per alcuni anni, per poi decidere di cambiare rotta e seguire il suo sogno: girare il mondo in sella a una moto. Oggi è scrittore, soprattutto di libri di viaggio in moto, nonché giornalista (è direttore del mensile Riders) e conduttore di programmi travel e adventure motorcycling per Mediaset. Molto attivo sui social, Roberto Parodi è seguitissimo, proprio come le sorelle, e vanta 95mila follower. Come Benedetta e Cristina, ha una grande famiglia: dal 1994 è sposato con Giovanna Dedè e la coppia ha tre figli, Pietro, Vittorio e Fiammetta. I cinque non mancano mai alle reunion di famiglia e, anche se non sono spesso presenti sui profili social delle sorelle, per Roberto c’è sempre un posto speciale nel loro cuore.



Elle.com