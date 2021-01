RaiPlay, 17,2 milioni di utenti e 1,24 miliardi di visualizzazioni

Tenuto conto del potenziale, RaiPlay sembra avere ancora tantissimo da esprimere. Tuttavia, va riconosciuto che la strategia multipiattaforma avviata dalla Rai dall’autunno del 2019 continua a fare crescere la RaiPlay diretta da Elena Capparelli, che nel 2020 ha raggiunto 1,24 miliardi di visualizzazioni complessive, pari a più di 100 milioni di video visti in media per ogni mese dell’anno, in crescita di oltre l’80% rispetto al dato del 2019.

Gli utenti di RaiPlay hanno raggiunto quota 17,2 milioni totali (+3,2 milioni rispetto al dato del 2019) e al 31 dicembre sono oltre 3,5 milioni le smart tv utilizzate dalle famiglie italiane per collegarsi alla piattaforma Rai.

Parallelamente, sono cresciuti anche i download delle app RaiPlay per smartphone, tablet e smart tv, che hanno superato i 25 milioni, in aumento di 7,5 milioni rispetto alla fine del 2019.

La nuova Auditel, che misura pure le audience digitali dei contenuti prodotti dai principali broadcaster televisivi italiani, certifica che nel 2020 ci sono stati oltre 15 miliardi di minuti guardati dagli italiani su RaiPlay, per più del 70% in modalità on-demand (quindi non nella modalità lineare, in contemporanea alla messa in onda). Tra i programmi televisivi più visti sulla piattaforma RaiPlay ci sono Il paradiso delle Signore, Il collegio e Il Festival di Sanremo, mentre i titoli originali che hanno ottenuto maggiore gradimento sono stati il docu-trip di Jovanotti (Non Voglio Cambiare Pianeta), la serie dei The Jackal dedicata al lockdown (Tanto non uscivo lo stesso) e il late show condotto da Nicola Savino (L’altro Festival).

